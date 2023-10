Krzysztof Piątek zawiódł, drużyna na dnie po "polskim" meczu [WIDEO]

Krzysztof Piątek latem przeniósł się do tureckiego Basaksehiru. W nowym zespole Polak bardzo zawodzi i nie przypomina piłkarza z Genoi, gdy regularnie trafiał do siatki. Do tej pory rozegrał dziewięć meczów i nie strzelił jeszcze żadnego gola ani nie zaliczył asysty. - Czasami tak się dzieje, że piłkarz znika. W przypadku Piątka to zniknięcie było spektakularne, ale w negatywnym znaczeniu - tak mówił o karierze napastnika Tomasz Ćwiąkała.

Fatalna passa drużyny Piątka. Kolejna porażka

Rozczarowuje nie tylko Piątek, ale również cały Basaksehir. Drużyna, która jeszcze niedawno grała w Lidze Mistrzów, w bieżącym sezonie spisuje się fatalnie. W bieżącym sezonie wygrała tylko dwa mecze (na dziewięć możliwych). Ponadto strzeliła zaledwie pięć goli i to najgorszy wynik w lidze na równi z Samunsporem. Szansę na zdobycie bardzo ważnych punktów ekipa Polaka miała w niedzielę. Wówczas zmierzyła się na wyjeździe z Antalyasporem.

Basaksehir ponownie rozczarował. Już w 16. minucie stracił gola. Na listę strzelców wpisał się Dario Sarić. Goście starali się doprowadzić do wyrównania. W 66. minucie na boisko wszedł Piątek. Jego obecność na murawie nie przyniosła jednak żadnych rezultatów i Basaksehir ostatecznie przegrał 0:1. W ekipie Antalyasporu w pierwszym składzie wyszedł Adam Buksa i rozegrał pełne 90 minut. Pod koniec meczu na murawę wszedł także Jakub Kałuziński.

Antalyaspor 1:0 Basaksehir

Strzelcy: Dario Sarić (16')

Tym samym koszmar Basaksehiru nadal trwa. Ekipa Piątka po 10 kolejkach znajduje się w strefie spadkowej na 17. miejscu. Do bezpiecznych pozycji traci jeden punkt. Szansę na wydostanie się ze strefy spadkowej będzie miała w niedzielę 5 listopada. Tego dnia zmierzy się z Ankaragucu. Antalyaspor z kolei plasuje się na 12. miejscu z dorobkiem 12 punktów.