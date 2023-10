Chwile grozy w Alkmaar. Piłkarze zeszli do szatni. "Panowała całkowita cisza" [WIDEO]

Wspomniany mecz AZ Alkmaar z Legią Warszawa odbył się na początku października i to po nim doszło do starć między holenderską policją, ochroną obiektu w Alkmaar oraz piłkarzami i sztabem Legii. To wtedy zatrzymano Radovana Pankova i Josue, którzy noc spędzili w policyjnym areszcie. O sprawie zrobiło się tak głośno, że zainteresowali się nią nawet politycy. Interweniował sam premier Mateusz Morawiecki oraz Ministerstwo Spraw Zewnętrznych. Legia złożyła też zawiadomienie do UEFA. Organ zarządzający europejskimi pucharami prowadzi śledztwo.

Znów głośno o Alkmaar. Tym razem nie z powodu Legii Warszawa

Mijają tygodnie a zarówno Legia Warszawa, jak i AZ Alkmaar rywalizują nie tylko w pucharach, ale też w lidze. I to właśnie w meczu Eredivisie doszło do niezwykle niebezpiecznego zdarzenia. Była już 90. minuta meczu z NEC Nijmegen, gdy Bas Dost padł niespodziewanie na murawę. Akcja trwałą jeszcze kilkanaście sekund, ale gdy reszta piłkarzy zdała sobie sprawę z powagi sytuacji, natychmiast wstrzymali grę, a do leżącego zawodnika ruszył sztab medyczny.

Akcja trwała kilka minut. Piłkarz wciąż leżał na boisku, otoczono go parawanem, a następnie przełożono na nosze. Gdy ratownicy znosili go z murawy podniósł rękę w górę, sygnalizując, że jego stan zdrowia jest stabilny. To z pewnością uradowało nie tylko klub, ale też kibiców zebranych na stadionie w Alkmaar.

NIedługo później dziennikarze zapytali dyrektora generalnego NEC Nijmegen o sytuację i stan 34-latka. - Powiedziałem Carlosowi (Aalbersowi, dyrektorowi technicznemu - red.), żeby natychmiast zszedł na dół i pobiegliśmy tam razem z Robertem Eenhoornem (dyrektorem generalnym AZ Alkmaar - red.). Nikt nie wiedział, co się dzieje. Na szczęście, kiedy go przyniesiono, był z nim już jego ojciec. Teraz też z nim jest. Kazaliśmy też natychmiast poinformować żonę - zaczął opowiadać.

Mecz naturalnie został przerwany, a piłkarze czekali na rozwój wydarzeń w szatni. - Panowała całkowita cisza. Gdy spojrzysz na siedzących w niej piłkarzy i sztab... wtedy już nie da się kontynuować gry w piłkę - podkreślił. I uspokoił też wszystkich zmartwionych. - Bas czuje się dobrze, jest na dobrej drodze i w dobrych rękach. To najważniejsze - powiedział.

Spotkanie nie zostało wznowione. Zakończyło się wynikiem 2:1 dla NEC Nijmegen, a Dost odegrał w nim kluczową rolę. To strzelił pierwszego gola tego meczu w 11. minucie i dwadzieścia minut później asystował przy trafieniu Magnusa Mattssona. Jedyną bramkę dla AZ zdobył Vangelis Pavlidis.