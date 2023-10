Czterokrotny zwycięzca Ligi Mistrzów utknął na dnie. Katastrofa w 11 minut

Czterokrotny zwycięzca Ligi Mistrzów, jeden z największych holenderskich klubów - Ajax Amsterdam wciąż nie może wyjść z największego kryzysu w historii klubu. W niedzielę drużyna z Amsterdamu do przerwy prowadziła i to na wyjeździe z odwiecznym rywalem - PSV Eindhoven, ale po zmianie stron w ciągu jedenastu minus straciła aż trzy gole i przegrała aż 2:5. To brzmi jak żart, ale Ajax jest na ostatnim miejscu w tabeli Eredivisie.

Fot. Olaf Kraak / AFP / East News