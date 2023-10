30-letni debiutant w reprezentacji Polski? Zmienił nastawienie. "Gratuluję"

Spotykamy się podczas reprezentacyjnej przerwy. Bartosz Nowak, najlepszy strzelec Rakowa Częstochowa w poprzednim sezonie, jest kilkadziesiąt minut po treningu. Jest też po meczu z Legią, w którym zaliczył asystę, a jego drużyna wygrała 2:1. Humor dopisuje. Za nim kilka dni wolnego. Pierwszych od dawna, bo sezon wcześnie się zaczął i przy grze w Lidze Europy nie zwalnia nawet na chwilę. - Nigdzie nie wyjeżdżałem. Taki krótki urlop zwykle wykorzystuję na pozałatwianie wszystkich spraw, które zalegały - uśmiecha się.

REKLAMA

Zobacz wideo Co za słowa Piotra Zielińskiego! "Spełnienie dziecięcych marzeń"

Dawid Szymczak: W klubie mówią, że jest pan przeciwieństwem stereotypowego piłkarza.

Bartosz Nowak: Pytanie, jaki jest stereotyp?

Chyba się zmienia. Ale o panu usłyszałem: nadzwyczaj spokojny, ułożony, rodzinny, inteligentny.

- Czasy się zmieniają i piłka jest dzisiaj znacznie bardziej profesjonalna, a każdy młody chłopak wyróżnia się sporą świadomością. Ale faktycznie, trudno wyprowadzić mnie z równowagi i rzadko się denerwuję. Na boisku i w ogóle. Taki już mam styl bycia. Ostatnio Zoran Arsenić się ze mnie śmiał, bo dotychczas twierdził, że on jeździ wolno samochodem, ale później wsiadł do mnie i dopiero zobaczył, co to znaczy wolno. Mnie się donikąd nie spieszy.

O właśnie - stereotyp zakłada, że piłkarze szybko jeżdżą drogimi samochodami.

- No nie, mandatów za przekroczenie prędkości nie dostaję.

A jakie było pana największe szaleństwo? Zlatan Ibrahimović śmiał się, że u Andresa Iniesty była to wymiana sofy w salonie.

- Ostatnio akurat wymieniałem. Żeby jednak nie było, to kiedyś skoczyłem ze spadochronem, co chyba uchodzi za całkiem szalone. Mam lęk wysokości, więc chciałem przełamać barierę. Ciekawiło mnie to przeżycie i przyznam, że lecąc samolotem na odpowiednią wysokość, bodaj na cztery kilometry, tego lęku nie poczułem.

Szatnia Rakowa wyróżnia się pod jakimś względem na tle pana poprzednich klubów?

- Jest najbardziej profesjonalna i jest w niej najwięcej świadomych zawodników. Ktoś, kto przychodzi do naszej drużyny, pasuje osobowością, bo klub bardzo zwraca na to uwagę przy dokonywaniu transferów. Już na początku rzuciło mi się w oczy, że jak jednego dnia ktoś wchodzi do szatni ze specjalnymi okularami, które ograniczają dopływ niebieskiego światła, to za tydzień chodzi w nich już kilku zawodników. Jeśli ma to pomóc lepiej spać, lepiej się koncentrować, regenerować, to warto przetestować. W modzie były też pierścienie, które monitorują sen i funkcjonowanie organizmu w tym czasie. Każdy w tym klubie chce się rozwijać i szuka sposobów, żeby jak najwydajniej to robić. I mimo że szatnia jest zróżnicowana, bo mamy różne narodowości i charaktery, to nie ma żadnych konfliktów. Wręcz przeciwnie. Zdarza się pójść w kilka osób na obiad, kawę albo spotkać razem z naszymi rodzinami. Wspólne spacery z psami też się zdarzają. To jest naprawdę fajne.

Co pan podpatrzył dla siebie u innych?

- Zwracam uwagę na różne nawyki. Na przykład na sposób nawadniania czy suplementacji. Każdy robi to po swojemu, ale może ktoś robi to lepiej? Każdy od każdego coś podpatruje. Ja staram się zarażać tym moim spokojem. I chyba to się udaje, bo rzadko zdarzają nam się duże wahania nastrojów w szatni. Nie ma wielkiej radości po zwycięstwach. Po porażkach też nikt nie chodzi i nie smęci, że jest fatalnie, tylko stara się zrozumieć, co poszło nie tak. Podchodzimy do tego jak do pracy. Chłodno analizujemy. Śmiejemy się wręcz z chłopakami, że po wygranych meczach nawet już się za bardzo nie potrafimy cieszyć, bo każdy już na gorąco mówi, co można było zrobić lepiej w jakiejś akcji, którą pamięta z boiska. Potrzeba czegoś ekstra, takich meczów, jak z Legią, żeby później świętować.

Kiedyś spore wrażenie zrobiło, że Robert Lewandowski ma trenera od snu. Wielu podobało się, że piłka idzie w tym kierunku, ale przypisywaliśmy to tym największym klubom czy konkretnym piłkarzom uchodzącym za wzorowych profesjonalistów. Może nie doceniamy ekstraklasy? Szukamy przykładów za granicą, a pan opowiada o specjalnych okularach i pierścieniach w Rakowie.

- Wiele polskich klubów poszło do przodu pod względem profesjonalizmu. Nie tylko w Rakowie tak jest. W wielu klubach są piłkarze, którzy dorzucają kolejne rzeczy. Jedne się przyjmują, inne nie. U nas w Rakowie też był trener snu i wiem, że chłopaki korzystały z jego wytycznych. Ja się niestety nie załapałem, bo to było zaraz przed moim przyjściem. Dietetyk, trener mentalny, specjalista od zachowania w podróży - oni wszyscy nam pomagali. Marek Papszun to napędzał, Dawid Szwarga też zachęca do korzystania. W klubie od góry do dołu myśli się w podobny sposób - od władz, przez trenerów i ludzi pracujących w klubie, po piłkarzy. Idziemy w jednym kierunku, myślimy o rozwoju, zwracamy uwagę na szczegóły.

Kiedyś zanim piłkarz trafił do Rakowa, wypełniał ankietę przygotowaną przez psychologa. Pan też się na to załapał?

- U mnie było trochę inaczej, ale wiem, że takie ankiety były. Wielu piłkarzy, będących do dziś w klubie, przez nie przechodziło. Mieli też rozmowy z trenerem mentalnym, by sprawdzić, czy będą pasować do reszty grupy. Chodzi właśnie o to, by wszyscy podobnie myśleli o piłce i podobnie do niej podchodzili. Sporo jest zajęć, analiz, dodatkowych treningów, pracy w podziale na formacje i pracy indywidualnej, którą trzeba wykonać. Są te słynne już raporty, które wypełniamy po każdym meczu.

To jak dzisiaj wyglądał pana dzień w klubie?

- Przyjechałem na 7:30. Którą teraz mamy?

Minęła czternasta. Czyli jak etat.

- Bywają też dni krótsze. Zależy od tygodnia, od tego, czy potrzebujesz spotkania z fizjoterapeutą, dodatkowej siłowni albo czy w danym dniu są badania. Grafik jest bardzo zindywidualizowany.

Wejście w takie środowisko dodatkowo pana napędziło?

- Tak, ale uważam, że z każdego klubu da się wyciągnąć coś pozytywnego dla siebie. Trzeba tylko chcieć. W Rakowie na pewno rozwinąłem się taktycznie i analitycznie. Lepiej gram bez piłki, lepiej poruszam się po boisku. Poza tym nie codziennie zdobywa się mistrzostwo Polski i gra w europejskich pucharach, a to też napędza. W Lidze Europy na pewno jednak możemy grać lepiej. Wciąż czekamy na mecz, po którym będziemy w pełni zadowoleni. Jeszcze takiego nie rozegraliśmy.

A nie ograniczając się do pucharów, zagraliście w tym sezonie taki mecz?

- Po analizie spotkania z Legią Warszawa byliśmy bardzo zadowoleni z wielu fragmentów. To był nasz najlepszy mecz, ale i tak znaleźliśmy coś do poprawy. Właściwie w każdej fazie gry. W Rakowie nauczyłem się, że w grze nie ma tylko fazy ataku i obrony, ale są przejścia do tych faz. Różne momenty meczu, które można osobno analizować.

Raporty, które musicie tworzyć, są tajemnicą tego taktycznego rozwoju?

- Na pewno. One też są po to, by każdy zawodnik rozumiał futbol i patrzył na grę w podobny sposób. W raportach oceniam swoją grę i mogę przedstawić, jak mecz wyglądał z mojej perspektywy, ale oceniam też cały zespół i grę moich kolegów. Patrzę na ich ruchy i zachowanie np. w tym momencie, w którym ja mam piłkę pod nogami.

One są poufne, tak?

- Widzą je tylko trenerzy. Ja nie wiem, co o mnie piszą inni.

Stąd ta dobra atmosfera. Zdarza się, że patrzycie z trenerem na mecz w inny sposób?

- Można coś wyjaśnić, pewnie, ale co do zasady raporty są pomocą dla trenerów i dla osoby, która je pisze. To, co później trener mówi do wszystkich, jest wersją obowiązującą. Sam wiem, w ilu sprawach pokrywa się to z raportem, który wysłałem, a w ilu fragmentach widziałem coś inaczej. Można oczywiście porozmawiać z trenerem, ale to wszystko odbywa się dynamicznie i nie ma przyjętego z góry schematu. Widzimy też, że trenerzy biorą pod uwagę nasze oceny, wdrażają w naszą grę nowe elementy czy poprawki i ulepszenia, gdy na coś zwracamy w tych raportach uwagę. Ich podejście jest miksem tych raportów, ale przede wszystkim własnych pomysłów i spostrzeżeń.

Raporty były i są. A dużo zmieniło się w klubie po zmianie trenera?

- Niewiele. Dalej wszyscy w klubie są nastawieni, by przeć do przodu i wygrywać w każdym meczu. Nie ma znaczenia z kim gramy. Zawsze liczy się zwycięstwo. W każdej gierce treningowej, w każdej zabawie chodzi o to, by dążyć do wygranej. Takie jest podejście. Wiem, że może to brzmieć jak slogan, ale tutaj rzeczywiście tak jest. Jak rywalizujemy w Fantasy Premier League, gdzie mamy założoną ligę Rakowa, to też dla zwycięzcy jest przewidziana nagroda. Mamy osiemnaście drużyn i każda chce wygrać. Emocji nie brakuje. W zeszłym roku cały sezon prowadziłem, a dwie kolejki przed końcem wyprzedził mnie Fran Tudor. Teraz różnice też nie są duże, a prowadzi Ben Lederman. Jestem drugi. Na razie.

Ma pan dużo punktów, wysokie miejsce w klasyfikacji generalnej. Korzysta pan z podpowiedzi ekspertów? Polega na liczbach czy najważniejsze jest oglądanie meczów?

- Wszystkie decyzje są moje, nie słucham podpowiedzi. Ale dzisiaj nie mam już tyle czasu, żeby obejrzeć wszystkie mecze. Zanim trafiłem do ekstraklasy i zanim urodził mi się syn, potrafiłem obejrzeć wszystkie spotkania w kolejce. Teraz mam więcej analiz, więcej swoich meczów. Nie chcę też przesycić się piłką, więc trochę odpuściłem. Oglądam jednak parę meczów w każdej kolejce. Do tego skróty, a jak się uda trafić, to obowiązkowo też multiligę.

Podpatruje pan Martina Odegaarda?

- Zdarza się. Bardzo duży spokój z piłką, wielka inteligencja. Zawsze, jak oglądam mecz, to staram się coś zauważyć i z niego wynieść. Nie chodzi o zwody czy indywidualne zagrania, ale dobrze jest popatrzeć, jak ci najlepsi zawodnicy się ustawiają, jak poruszają po boisku i ile później dzięki temu widzą. Odegaard, De Bruyne, wcześniej Gundogan. Świetni piłkarze.

Co do tego wygrywania, to świetnie o tym opowiedział w biograficznym serialu David Beckham. Padł pomysł, by zebrał swoich kolegów, a jego najstarszy syn swoich. Zagrali mecz na przydomowym boisku. David powiedział, że zadzwoni po Figo, Zidane’a i Ronaldo, bo chce taki mecz wygrać. Zawsze chce, niezależnie, z kim gra.

- No ja z synem jeszcze tak nie rywalizuję, bo jest za mały. Ma półtora roku, więc dam mu jeszcze czas. Ale coś w tym jest. W pandemii, gdy byliśmy pozamykani w domach, często graliśmy z żoną w planszówki i różne gry. Nigdy nie dawałem jej forów. Umiem przegrywać, potrafię pogratulować, ale gram tak, żeby nie przegrać.

A w samej drużynie zmieniły się jakieś zasady po odejściu Marka Papszuna? Bo wcześniej powiedział pan o funkcjonowaniu całego klubu.

- Święte zasady dlatego są święte, że nie można ich zmieniać, więc w najważniejszych kwestiach wszystko zostało po staremu. Ale każdy trener ma swoje pomysły. Może podobnie patrzeć na futbol, ale do tych samych rzeczy chce dojść inną drogą. I to się dzieje. Gramy z różnymi przeciwnikami, poziom między meczami szybko się zmienia, więc my też musimy się dostosowywać i raz gramy wysoko, a już po kilku dniach bronimy nisko. Rzadko zdarza się, że powtarzamy te same rozwiązania w dwóch meczach z rzędu.

Właśnie - jak z perspektywy piłkarza wygląda rozgrywanie meczów co trzy dni? O tym dużo mówią trenerzy i dyrektorzy sportowi, widząc w tym spore wyzwanie.

- Dla nas to jest super. Nie ma nic lepszego. Zamiast trenować, możesz grać mecz. Czujesz te emocje, jest duża stawka, atmosfera święta. Te mecze w pucharach są naprawdę atrakcyjne, więc pozostaje tylko dbać o zdrowie, by móc się tym cieszyć.

Ale jak grał w Sosnowcu hymn Ligi Mistrzów przed meczem z Kopenhagą czy później w rewanżu, to nie słuchał go pan z murawy. Był pan rezerwowym. Bolało?

- Kiedy go słuchałem, było to dla mnie ważne, bo długo marzyłem, by usłyszeć ten hymn przed swoim meczem. Najpierw nieśmiało, później coraz realniej. Na pewno chciałem go wysłuchać z boiska, ale w momencie, gdy rozbrzmiał, to po prostu się cieszyłem, że jestem w tym miejscu. Jeszcze trzy lata temu byłem w pierwszej lidze, a teraz jako mistrz Polski słyszałem ten hymn przed meczem Ligi Mistrzów. To naprawdę duża sprawa. Ale jak mecz się skończył… Wiadomo, że chciałem w nim zagrać. Mogłem tylko pokazać trenerowi na treningach, że chcę w takich meczach występować.

Co okazało się kluczowe na tej drodze z polskiej pierwszej ligi do Ligi Europy?

- Może właśnie ten spokój i cierpliwość? Wspinałem się stopień po stopniu, powoli, bez podpalania się, we własnym tempie. I cieszę się, że dotarłem w ten sposób do tego miejsca.

Pan jest dzisiaj zawodnikiem z podstawowego składu? Jest w ogóle w Rakowie coś takiego jak podstawowy skład?

- Siedzimy tutaj i nie wiem, jaki będzie skład na następny mecz i jaki jest nasz podstawowy. Mamy po dwóch zawodników na pozycję i każdy ma odpowiednią jakość, żeby zagrać. Każdy w danym meczu może być bohaterem. Tak w zeszłym sezonie zdobyliśmy mistrzostwo Polski, że w różnych momentach różne osoby ciągnęły zespół. Jak ofensywie nie szło, to stoperzy byli skałą. Jak strzelaliśmy więcej goli, to obrońcy mieli łatwiej. Mogliśmy wygrać, posiadając piłkę, bo mieliśmy najlepszych środkowych pomocników w lidze, ale też zdobywaliśmy punkty dzięki dobrej organizacji w obronie. Każdy czuł się dzięki temu potrzebny i wiedział, że ma do odegrania rolę. Teraz jest tak samo.

Ofensywny pomocnik, dziesiątka, może czerpać radość z bronienia?

- Tak. Im szybciej odbierzemy piłkę, tym bardziej się cieszę! A poważnie: mając piłkę, mamy kontrolę. Jasne, możemy bronić nisko i oddać rywalowi piłkę, a wciąż panować nad meczem, jak robiliśmy to w Europie, ale docelowo chcemy jak najszybciej odbierać piłkę. W ekstraklasie już to pokazujemy, ale w Europie na razie nie wychodzi to tak, jak chcemy.

Jak Cezary Kulesza wybierał selekcjonera, to trzymał pan za któregoś z kandydatów kciuki?

- Byłem świeżo po współpracy z trenerem Markiem Papszunem, więc znałem jego warsztat i naturalnym było trzymanie za niego kciuków. Ale trenerowi Probierzowi też gratuluję.

A reprezentacja Polski to dzisiaj pana marzenie, cel czy ona w ogóle nie zaprząta panu głowy?

- Może cel, może marzenie. Ale widzę pewną zmianę, że kiedyś oglądałem kadrę typowo jak kibic, a dzisiaj patrzę jednak trochę inaczej. Zmienia się to jak z Ligą Mistrzów, która stawała się coraz bardziej w zasięgu. Dzisiaj reprezentacja jeszcze nie jest blisko, ale nie czuję, by drzwi były zamknięte. Wszystko zależy ode mnie.