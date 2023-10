Eksperci nie mieli litości dla Legii. Przemówili jednym głosem

Legia Warszawa jest ostatnio w fatalnej dyspozycji. Co prawda pokonała 2:1 Zrinjski w Lidze Konferencji, ale w ekstraklasie jej sytuacja nie wygląda najlepiej. Przegrała w tych rozgrywkach trzy ostatnie mecze. Szczególnie bolesna była porażka 0:4 ze Śląskiem Wrocław. Szansę na przełamanie miała w niedzielę o godzinie 15:00. Tego dnia podejmowała na własnym stadionie Stal Mielec. Ekipa Kosty Runjaicia ponownie jednak zawiodła i finalnie przegrała 1:3.

Dziennikarze komentują fatalną formę Legii

Po meczu głos zabrali dziennikarze i eksperci, którzy nie zostawili suchej nitki na Legii. "Miesiąc temu Legia Warszawa wygrywała z Aston Villą i wyszarpywała w trudnych meczach wygrane nad Górnikiem i Pogonią Szczecin. Miała być nie do zatrzymania. Miała. Niebywały zjazd" - napisał Jakub Seweryn ze Sport.pl.

"Można już powiedzieć, że Legia jest w kryzysie, czy jeszcze nie?" - pyta ironicznie Paweł Karpiarz ze Sport.pl.

"Jeśli Legia nie zmieni podejścia do defensywy, to też nie ma co myśleć o tytule. Kompromitujący wynik u siebie ze Stalą. Siedem goli straconych w dwóch kolejkach" - dodał Dawid Dobrasz z Meczyki.pl.

"Legia w fazach przejścia z ataku do obrony łatwiejsza do trafienia niż Najman. Zaraz po jej stratach: trzy żółte kartki (w tym dwóch stoperów), trzy gole, sytuacja Wołkowicza. Dramat" - zauważył Mateusz Janiak z Weszło. "Słabiutka Legia. Stal świetnie wykorzystuje jej słabości. Do tego znakomity Kochalski i Szkurin. Znów magia Łazienkowskiej nie zrobiła wrażenia na Stali" - stwierdził Dominik Pasternak z TVP Sport.

"Tragiczny październik Legii Warszawa w Ekstraklasie: 0:2 z Jagiellonią Białystok (W), 1:2 z Rakowem Częstochowa (D), 0:4 ze Śląskiem Wrocław (W), 1:3 ze Stalą Mielec (D). Zero punktów, bilans bramkowy: 2:11. Najgorszy zespół za ten miesiąc w lidze. Szok" - zauważył Bartosz Wieczorek z TVP Sport.

"Oto ligowy październik w wykonaniu Legii. Cztery mecze, zero punktów. To komentuje się samo. Dzisiaj Stal Mielec do bólu efektywna, Legia zupełnie na odwrót. Legia - Stal 26:3 (w strzałach) Legia - Stal 1:3 (w golach)." - dodał Błażej Łukaszewski z Meczyki.pl.