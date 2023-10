Co on zrobił?! Kylian Mbappe w akcji. Nie do wiary [WIDEO]

Reprezentacja Francji kapitalnie spisuje się w eliminacjach do przyszłorocznych mistrzostw Europy w Niemczech. W tabeli grupy B ma na koncie komplet 18 punktów po sześciu meczach i już jest pewna awansu na turniej. Podopiecznych Didiera Deschampsa zajmują fotel lidera i wyprzedzają Holandię i Grecję aż o sześć punktów. "Trójkolorowych" cechuje konsekwentność z przodu i solidność w defensywnie, o czym może świadczyć fakt, że dotąd stracili w kwalifikacjach tylko jedną bramkę.

Zobacz wideo Bolesne słowa o piłkarzu reprezentacji. "On nie zostanie liderem"

Piątek, 13 października, okazał się szczęśliwy dla reprezentacji Francji. Wówczas, drużyna Didiera Deschampsa po raz drugi pokonała Holandię, tym razem w Amsterdamie 2:1 po dwóch golach Kyliana Mbappe i dzięki temu zwycięstwu wywalczyła awans na przyszłoroczne Euro 2024. Oprócz "Trójkolorowych", awansu są już pewne reprezentacje Niemiec, Belgii, Francji, Portugalii, Szkocji, Turcji, Austrii i Hiszpanii.

Mbappe znowu zachwycił. Kapitalne wykończenie

Kolejną okazję do strzelenia bramek w narodowych barwach Mbappe może otrzymać we wtorek 17 października, gdy Francja zmierzy się w meczu towarzyskim ze Szkocją. Przed tym spotkaniem do sieci trafił film, w którym znowu błysnął Mbappe. Na zamieszczonym materiale wideo piłkarze ćwiczyli wykończenie akcji z dośrodkowania. W pewnym momencie zawodnik Paris Saint-Germain otrzymał kapitalne dogranie, które wykończył efektownym strzałem z powietrza. To trafienie przyniosło dużo radości 24-latkowi. Najpierw napastnik ściągnął koszulkę, a następnie rozradowany pobiegł do tunelu.

Do końca eliminacji "Trójkolorowym" pozostały jeszcze dwa starcia. Najpierw 18 listopada zmierzą się u siebie z Gibraltarem, a trzy dni później w delegacji podejmą Grecję.

Kylian Mbappe dołączył do Paris Saint-German latem 2018 roku. Jego transfer z AS Monaco kosztował 180 milionów euro. W barwach paryskiego klubu rozegrał 269 meczów, w nich strzelił 220 goli i zanotował 98 asyst.