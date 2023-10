Polacy mogą odetchnąć z ulgą, mecz wieczoru ułożył się po ich myśli. Podsumowanie el. Euro 2024

Poniedziałkowa część meczów eliminacyjnych do Euro 2024 rozpoczęła się w Azerbejdżanie, gdzie poznaliśmy ósmego uczestnika przyszłorocznych mistrzostw Europy, którym została reprezentacja Austrii. Wieczorem rozegrano jednak zdecydowanie więcej meczów, a polscy kibice i piłkarze z pewnością najuważniej spoglądali na spotkanie w stolicy Grecji - Atenach.

Polacy mogą odetchnąć z ulgą. Holandia wygrała z Grecją i niemal na pewno nie trafi do baraży

Dla reprezentacji Polski najważniejszym spotkaniem tego wieczoru było bezpośrednie starcie o drugie miejsce w grupie B. Grupę tę wygrała już reprezentacja Francji, która awans na Euro ma zapewniony, ale rywalizacja o drugą lokatę pomiędzy Grekami a Holendrami była dotąd bardzo zacięta.

Polacy na pewno trzymali kciuki za Holendrów, bo w przypadku wpadki "Oranje" mogliby trafić do tej samej drabinki barażowej, w której najpewniej znajdą się Biało-Czerwoni.

Niemniej jednak spotkanie w Atenach stało pod znakiem wyraźnej przewagi zespołu Ronalda Koemana, podczas gdy gospodarze wyglądali na przemotywowanych. Przez to chociażby sprowokowali w 28. minucie głupi rzut karny, przy którym jednak mieli mnóstwo szczęścia, bo Wout Weghorst uderzył bardzo, bardzo słabo i Odysseas Vlachodimos nie miał większych problemów ze skuteczną interwencją.

Swoje dwie - trzy naprawdę dobre szansy do zmiany wyniku miał przede wszystkim Steven Bergwijn, ale on, podobnie jak Weghorst, był tego dnia nieskuteczny. W końcu w doliczonym czasie gry "Pomarańczowi" strzelili zwycięskiego gola po drugim w tym meczu rzucie karnym. W polu karnym faulowany był Denzel Dumfries, a jedenastkę na bramkę zamienił Virgil van Dijk.

Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Holandii 1:0, dzięki czemu "Oranje" zrównali się punktami z Grecją, mając lepszy bilans meczów bezpośrednich z tym rywalem. A że Holendrzy mają o jeden mecz rozegrany mniej i zmierzą się jeszcze ze słabiuteńkim Gibraltarem, walka o drugie miejsce w grupie B jest praktycznie rozstrzygnięta. Na szczęście dla Polski, bo Holandia przez to nie będzie musiała grać w barażach.

Mecz w Brukseli przerwany po ataku terrorystycznym. Słowacja blisko Euro

Co się działo w innych spotkaniach? Mecz Belgii ze Szwecją został przerwany w przerwie przy wyniku 1:1, po tym jak tuż przed meczem islamski terrorysta zabił dwóch szwedzkich kibiców i jeździł po Brukseli skuterem z pistoletem maszynowym.

Do pogromu doszło w Bośni i Hercegowinie, gdzie pewna awansu Portugalia rozbiła gospodarzy 5:0, strzelając wszystkie gole już w pierwszej połowie, a dwa z nich były autorstwa wiecznie młodego Cristiano Ronaldo.

Już zaledwie punktu brakuje do awansu na Euro 2024 drugiej w grupie J Słowacji, która w kluczowym spotkaniu pokonała na wyjeździe trzeci Luksemburg 1:0. Gol Davida Durisa w 77. minucie pozwolił Słowakom zwiększyć przewagę nad najgroźniejszym rywalem do pięciu punktów, co na dwie kolejki przed końcem jest już praktycznie nie do roztrwonienia.

Grupa B:

Grecja - Holandia 0:1 (Van Dijk 90+2'-k.)

Gibraltar - Irlandia 0:4 (Ferguson 8', Johnston 28', Doherty 60', Robinson 80')

Tabela:

1. Francja - 6 meczów, 18 punktów, bramki: 13:1

2. Holandia - 6, 13 pkt, 10:7

3. Grecja - 7, 13 pkt, 12:6

4. Irlandia - 7, 6 pkt, 9:9

5. Gibraltar - 6, 0 pkt, 0:21.

Grupa F:

Belgia - Szwecja 1:1 (Lukaku 31'-k. - Gyokeres 15') - przerwany w przerwie ze względów bezpieczeństwa

Azerbejdżan - Austria 0:1 (Sabitzer 48-k.)

Tabela:

1. Belgia* - 6 meczów, 16 punktów, bramki: 16:3.

2. Austria - 7, 16 pkt, 15:7

3. Szwecja* - 5, 6 pkt, 11:8

4. Azerbejdżan - 6, 4 pkt, 4:12

5. Estonia - 6, 1 pkt, 2:18

* - bez przerwanego meczu Belgia - Szwecja

Grupa J:

Bośnia i Hercegowina - Portugalia 0:5 (Ronaldo 5'-k., 22', Fernandes 25', Cancelo 32', Felix 41')

Luksemburg - Słowacja 0:1 (Duris 77')

Islandia - Liechtenstein 4:0 (Sigurdsson 22'-k., 49', Finnbogason 45', Haraldsson 63')

Tabela:

1. Portugalia - 8 meczów, 24 punkty, bramki 32:2.

2. Słowacja - 8, 16 pkt, 11:5

3. Luksemburg - 8, 11 pkt, 8:18

4. Islandia - 8, 10 pkt, 15:10

5. Bośnia i Hercegowina - 8, 9 pkt, 7:14

6. Liechtenstein - 8, 1 pkt, 1:25