Probierz zdradził swoje najbliższe plany. "Chcę się pożegnać"

Reprezentacja Polski ma za sobą wygraną 2:0 z Wyspami Owczymi i kompromitujący remis 1:1 z Mołdawią. Biało-Czerwoni znów znaleźli się poza miejscem gwarantującym bezpośredni awans na Euro 2024 i muszą walczyć o miejsce barażowe. Spory ból głowy przed kolejnym zgrupowaniem może mieć selekcjoner Michał Probierz, którego z pewnością czeka wiele pracy. Trener zdradził swoje plany na najbliższe dni.

Oto plany Michała Probierza i jego sztabu na najbliższe tygodnie. "Nie miałem czasu"

Nowy selekcjoner szuka rozwiązań i nowych nazwisk w kadrze, co pokazały szanse debiutu dla Patryka Pedy, Patryka Dziczka i Jakuba Piotrowskiego. Z pewnością na najbliższym zgrupowaniu zobaczymy nowe nazwiska i wzmocnienia dla obrony i pomocy. O tym Probierz mówił w programie "Pogadajmy o Piłce" na Kanale YouTube Meczyki.pl.

- Obserwować będziemy i środkowych obrońców i oglądać to, co możemy wzmocnić. Teraz już jadą trenerzy. Szkielet tej drużyny powstaje i wierzę, że na mecz z Czechami wyjdziemy najsilniejszym składem - mówi selekcjoner, wskazując, co zamierzają jego współpracownicy.

Sam trener uda się na razie do Stalowej Woli we wtorek 17 października. Tam będzie oglądał reprezentację Polski U-21, z którą pracował przed objęciem pierwszej kadry. - Chce zobaczyć zawodników, jak się prezentują i jak będą grali - stwierdził. Młodzieżówka o 18:00 zagra z Estonią, ale nie tylko obejrzenie meczu jest celem Probierza.

- Też chcę się pożegnać z zawodnikami i ze sztabem. Podziękować za te 14 miesięcy, bo zostawiłem to w dobrych rękach. Tej kadrze kibicuje i jest to też projekt, który zrobiłem - podsumował 51-latek.

Po okresie obserwowania nowych zawodników i selekcjonowania kadry na kolejne zgrupowanie Michała Probierza czekają jeszcze dwa mecze w tym roku. Reprezentacja Polski 17 listopada zagra z Czechami w el. Euro 2024, a cztery dni później towarzysko zmierzy się z Łotwą.