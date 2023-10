Show Mbappe w Amsterdamie! Trzy drużyny już pewne awansu na Euro 2024

Do października trzeba było czekać na to, aż pierwsze zespoły awansują na przyszłoroczne Euro 2024 w Niemczech, gdzie do tej pory pewni występu byli jedynie pogrążeni w kryzysie gospodarze. Ale w piątek aż trzy reprezentacje wykorzystały swoją szansę, by zapewnić sobie awans.

Show Mbappe w Amsterdamie. Wicemistrzowie świata wciąż perfekcyjni

W znakomitym stylu po porażce w finale mistrzostw świata radzą sobie wicemistrzowie globu - Francuzi. "Trójkolorowi" w sześciu meczach eliminacji sześciokrotnie wygrywali. W piątek po raz drugi pokonali Holandię, tym razem w Amsterdamie 2:1 po dwóch golach Kyliana Mbappe.

Francuski napastnik najpierw w 7. minucie pokonał debiutującego w bramce "Orajne" Barta Verbruggena uderzeniem z powietrza po dośrodkowaniu Jonathana Claussa.

W 53. minucie z kolei Mbappe popisał się cudownym uderzeniem z dystansu po wymianie piłki z Adrienem Rabiotem. Francuzi wydawali się kontrolować to spotkanie, ale w końcówce po golu kontaktowym debiutującego w holenderskiej kadrze Quilindschy'ego Hartmana emocje wróciły. Francja jednak dowiozła zwycięstwo do końca i prowadzi w grupie B z kompletem 18 punktów, z kolei Holendrzy są dopiero trzeci, a o bezpośredni awans będą rywalizować z Grekami, którym w piątek udało się ograć na wyjeździe Irlandię 2:0. Jedną z bramek dla Grecji strzelił były napastnik Górnika Zabrze Giorgios Giakoumakis.

Belgia z awansem na Euro. Prowadziła już 3:0, ale w końcówce było nerwowo

Pewna awansu na Euro z grupy F jest reprezentacja Belgii. W meczu o zwycięstwo w grupie w Wiedniu z Austrią Belgowie zagrali bardzo skutecznie, wygrywając 3:2. Już po godzinie gry drużyna Domenico Tedesco prowadziła w stolicy Austrii 3:0 po dwóch golach Dodiego Lukebakio i jednym Romelu Lukaku.

Ale i tutaj to nie był koniec emocji. W 73. minucie straty Austrii zmniejszył Konrad Laimer, pięć minut później z drugą żółtą i czerwoną kartką wyleciał z boiska belgijski pomocnik Amadou Onana, a chwilę później kontaktowego gola dla gospodarzy strzelił z rzutu karnego Marcel Sabitzer. Na wyrównanie Austriakom jednak zabrakło już czasu.

Belgia wygrała i już jest pewna awansu, ale Austria też specjalnie ubolewać nie będzie, bo tylko kataklizm może sprawić, że zespół Ralfa Rangnicka nie zajmie drugiego miejsca przy słabiutkiej formie Szwedów.

Dwa gole Ronaldo, Portugalia wygrywa ze Słowacją i zapewnia sobie awans

Wiele działo się także na Estadio do Dragao, gdzie spotkały się dwie najlepsze drużyny grupy J - Portugalia i Słowacja. Do przerwy drużyna Roberto Martineza prowadziła pewnie 2:0 po bramkach Goncalo Ramosa i Cristiano Ronaldo (z karnego), ale w drugiej połowie Słowacy ambitnie walczyli o remis. W wymianie ciosów kolejne gole strzelali David Hancko, po raz drugi Cristiano Ronaldo, a następnie pięknym trafieniem popisał się Stanislav Lobotka.

Niemniej mecz zakończył się zwycięstwem Portugalii 3:2 i jej awansem na Euro 2024. Słowacy o ten awans będą musieli walczyć w końcówce eliminacji z Luksemburgiem oraz Bośnią i Hercegowiną.

Wyniki piątkowych meczów el. do Euro 2024:

Grupa B:

Holandia - Francja 1:2 (Hartman 83' - Mbappe 7', 53')

Irlandia - Grecja 0:2 (Giakoumakis 20', Masouras 45')

Tabela:

1. Francja - 6 meczów, 18 punktów, bramki: 13:1.

2. Grecja - 6, 12 pkt, 12:5.

3. Holandia - 5, 9 pkt, 9:7.

4. Irlandia - 6, 3 pkt, 5:9.

5. Gibraltar - 5, 0 pkt, 0:17

Grupa F:

Estonia - Azerbejdżan 0:2 (Bajramow 9', Szejdajew 45'-k.)

Austria - Belgia 2:3 (Laimer 73', Sabitzer 84'-k. - Lukebakio 12', 55', Lukaku 58')

Tabela:

1. Belgia - 6 meczów, 16 pkt, bramki: 16:3.

2. Austria - 6, 13 pkt, 14:7.

3. Szwecja - 5, 6 pkt, 11:8.

4. Azerbejdżan - 5, 4 pkt, 4:11.

5. Estonia - 6, 1 pkt, 2:18.

Grupa J:

Portugalia - Słowacja 3:2 (Ramos 18', C. Ronaldo 29'-k., 72' - Hancko 69', Lobotka 80')

Islandia - Luksemburg 1:1 (Oskarsson 23' - Rodrigues 46')

Liechtenstein - Bośnia i Hercegowina 0:2 (Rahmanović 13', Stevanović 41')