Znakomita seria Ronaldo. Rozpędził się. Kapitalny strzał [WIDEO]

Cristiano Ronaldo trafił do Al-Nassr w styczniu 2023 roku na zasadzie wolnego transferu. Szybko zaaklimatyzował się w drużynie, zdobywając 14 goli w 19 meczach. Kolejny sezon zapowiada się równie udanie w jego wykonaniu. Aktualnie Portugalczyk rywalizuje wraz z drużyną w Arabskim Pucharze Mistrzostw Klubowych. W drodze do ćwierćfinału zdobył dwa gole, z czego jeden na wagę awansu do fazy pucharowej. W niedzielę dołożył kolejne trafienie i to niezwykle efektowne.

Cristiano Ronaldo znów trafia. Pięknym golem otworzył wynik spotkania

Rywalem Al-Nassr w 1/4 finału była Raja Casablanca. Mecz od samego początku układał się po myśli saudyjskiej ekipy, która już w 19. minucie rozpoczęła strzelanie. Autorem bramki został nie kto inny, jak właśnie Ronaldo. Portugalczyk otrzymał precyzyjne podanie na skraju pola karnego od jednego z kolegów, który musiał sporo namęczyć się z defensywą rywali.

Napastnik nie miał większych problemów z przyjęciem piłki i już w pierwszej tempo uderzył na bramkę, po czym futbolówka zatrzepotała w siatce. Było to jego trzecie trafienie w trzecim meczu z rzędu i 841. w profesjonalnej karierze.

W kolejnych minutach Al-Nassr poszedł za ciosem i do przerwy zdobył jeszcze dwa gole. Ich autorami byli Sultan Al-Ghannam oraz Seko Fofana. Ostatecznie mecz zakończył się wygraną Saudyjczyków 3:1, a jedyny gol dla Raja Casablanca był bramką samobójczym Abdullaha Madu z 41. minuty. Tym samym to Al-Nassr awansował do półfinału rozgrywek.

Al-Nassr w półfinale Arabskiego Pucharu Mistrzostw Klubowych

"Jesteśmy w 1/2 finału. To znakomite uczucie zdobywać gole i pomóc klubowi w awansie na kolejny etap turnieju" - napisał po meczu Ronaldo na Twitterze.

W półfinale drużyna Portugalczyka zmierzy się z Al-Shorta. Mecz zaplanowano na środę 9 sierpnia na godzinę 17:00. Z kolei sezon ligowy Al-Nassr rozpocznie już w poniedziałek 14 sierpnia, kiedy to zmierzy się z Ettifaq FC.