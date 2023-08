Miss mundialu przesadziła. Instagram zareagował, gdy pokazała zbyt wiele

Mistrzostwa Świata w Katarze przyniosły Ivanie Knoll ogromną popularność. Piękna Chorwatka zasłynęła nie tylko dzięki swojej ponadprzeciętnej urodzie, ale i za sprawą tego, że pojawiała się na trybunach w bardzo odważnych strojach. Co więcej, została okrzyknięta "najseksowniejszą fanką mistrzostw świata".

Ivana Knoll doskonale wiedziała, co robi, pojawiając się w skąpej stylizacji na piłkarskich trybunach. Jej zdjęcia zalały internet, a ona cieszyła się z rosnącej sławy. Przyzwyczajeni do surowego prawa i rygorystycznych zasad Katarczycy nieco przymknęli oko na to, że Ivana nie szanowała ich zasad. Jeden z Katarczyków zrobił sobie z nią nawet zdjęcie...

Instagram ocenzurował wideo Ivany Knoll. Influencerka zareagowała "Oszaleli"

Profil Chorwatki w mediach społecznościowych obserwuje już ponad 3,3 milionów użytkowników. Fani ochoczo komentują jej zdjęcia. Zwykle pod jej wpisami pojawiają się pochlebne komentarze, jednak ostatnio 30-latka przesadziła i Instagram musiał zareagować

Mianowicie aplikacja wzięła pod lupę film, w którym Knoll zapozowała w samej bieliźnie eksponując swoje walory. W efekcie Instagram ocenzurował jej wpis. Jedna z najpopularniejszych platform społecznościowych wyjaśniła swoje działanie, sugerując, że chorwacka influencerka naruszyła zasady zarabiania.

Ocenzurowane wideo Ivana Knoll Screen/ Instagram @knolldoll

Decyzja Instagram nie spodobała się Ivanie Knoll, która zrobiła zrzut ekranu tego, co wydarzyło się na jej profilu i o wszystkich poinformowała swoich fanów. "Instagram oszalał" - napisała rozwścieczona "miss mundialu".