Barcelona coraz bliżej sukcesu. Chce się pozbyć balastu i jeszcze na tym zarobić

Mimo problemów finansowych Barcelona jest wyjątkowo aktywna na rynku transferowym. Bardzo możliwe, że niebawem z klubu odejdą Ousmane Dembele czy Ansu Fati, o których zabiega Paris Saint-Germain. Blisko przenosin do Al-Ahli jest też Franck Kessie. Z mistrzami Hiszpanii łączy się chociażby Joao Feliksa (Atletico Madryt), Joao Cancelo, Bernardo Silvę (obaj Manchester City) czy Juana Foytha (Villarreal). Barcelona walczy też o to, by rozstać się z niechcianymi piłkarzami. W tym gronie jest choćby Sergino Dest, z którym Barcelona może rozwiązać kontrakt. A co dalej?

Coraz więcej wskazuje na to, że niebawem Barcelona rozstanie się definitywnie z Clementem Lengletem. Francuz spędził poprzedni sezon na wypożyczeniu w Tottenhamie, gdzie zagrał w 35 meczach. W połowie czerwca pojawiły się wieści, że Barcelona chciałaby na nim zarobić 12 mln euro, natomiast Anglicy oferują dwa razy mniej. Przez ostatnie tygodnie sprawa nieco ucichła, ale teraz hiszpańskie media zgodnie podają, że odejście Lengleta jest już coraz bliżej.

Dziennik "Sport" podaje, że Tottenham mógłby zapłacić Barcelonie około pięciu mln euro za Francuza, a z bonusami kwota może wzrosnąć do 15 mln euro. Dodatkowo Tottenham ma przejąć pensję Lengleta, czyli 8,3 mln euro brutto. "Mundo Deportivo" dodaje, że oba kluby będą rozmawiać we wtorek 8 sierpnia przy okazji starcia w ramach Pucharu Gampera. Lenglet chce kontynuować karierę w Premier League, ale Tottenham nie jest jedynym klubem, który się nim interesował. O Francuzie myślał choćby Al-Nassr, Milan czy Napoli, który szuka następcy Kim Min-jae.

"Barcelona musi sprzedawać piłkarzy jak najszybciej, by wygenerować Finansowe Fair Play i rozpocząć rejestrowanie oczekujących zawodników" - czytamy w artykule "Sportu". Lenglet dołączył do Barcelony latem 2018 roku za blisko 36 mln euro z Sevilli. W tym czasie zagrał 160 spotkań dla zespołu z Katalonii, w których strzelił siedem goli i zanotował trzy asysty. Umowa Lengleta z Barceloną wygasa w czerwcu 2026 roku.

Do tej pory Barcelona dokonała trzech transferów - mowa o Ilkayu Gundoganie i Inigo Martinezie, którzy opuścili Manchester City i Athletic Bilbao bez kwoty odstępnego. Dodatkowo mistrzowie Hiszpanii wydali 3,4 mln euro na Oriola Romeu z Girony.