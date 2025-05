"Nie zdziwcie się". Ujawnił, gdzie zamierza teraz grać Modrić

"Nadszedł czas. Nadszedł ten moment, którego nigdy nie chciałem, ale taka jest piłka nożna, a w życiu wszystko ma swój początek i koniec... W sobotę zagram swój ostatni mecz na Santiago Bernabeu" -poinformował w czwartek Luka Modrić, ogłaszając odejście z Realu Madryt po 13 latach. W tym czasie 39-letni pomocnik został jedną z największych legend "Królewskich" i piłkarzem z największą liczbą trofeów w barwach tego klubu.

Dokąd może trafić Luka Modrić? Były piłkarz Realu Madryt zabrał głos

W trakcie kariery chorwacki pomocnik grał w lidze chorwackiej (Dinamo Zagrzeb i Inter Zapresić), bośniackiej (Zrinjski Mostar), angielskiej (Tottenham) i hiszpańskiej, gdzie kończy przygodę w Realu.

- Zawsze nadchodzi czas, kiedy ktoś musi podjąć decyzję, nawet jeśli nie jest ona popularna. Myślę, że Real Madryt dał Modriciowi wiele i Luka dał Madrytowi wiele - ocenił były piłkarz Realu Madryt Predrag Mijatović.

Można się więc zastanawiać, który klub sięgnie po jednak blisko 40-letniego pomocnika, dla którego pewnie docelową imprezą będą przyszłoroczne mistrzostwa świata w Stanach Zjednoczonych. - Dokąd trafi Modrić? Oczywiście nie będzie grał w Hiszpanii, ale nie zdziwcie się, jeśli trafi do Anglii, gdzie gra się bardzo szybko. Nie zdziwcie się też, jeśli trafi do Włoch lub Niemiec, bo wiele drużyn go chce - ocenił.

- W piłce nożnej wszystko jest możliwe, ale znając Modricia, nie sądzę, aby przeszedł do egzotycznej ligi. Luka chce rywalizować i dobrze się spisywać, a pięć najlepszych lig może mu to zapewnić - podsumował bohater Ligi Mistrzów z 1998 roku, w którym po jego golu Real Madryt pokonał Juventus 1:0.

Po meczu ligowym z Realem Sociedad (24 maja godz. 16:15) Luka Modrić uda się jeszcze z Realem Madryt na Klubowe Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, które zostaną rozegrane w dniach 15 czerwca - 13 lipca.

W barwach "Królewskich" Chorwat rozegrał 590 spotkań, w których zdobył 43 bramki i zanotował 95 asyst. Sięgnął w tym czasie po 28 trofeów: sześć Pucharów Europy, sześć Klubowych Mistrzostw Świata, pięć Superpucharów Europy, cztery mistrzostwa Hiszpanii, dwa Puchary Króla i pięć Superpucharów Hiszpanii.