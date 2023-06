Jest reakcja PZPN na kompromitację z Mołdawią! W końcu. Jasna deklaracja

To jeden z pierwszych komentarzy od ludzi Polskiego Związku Piłki Nożnej po przegranej naszej kadry z Mołdawią (2:3) w eliminacjach Euro 2024. Porażka była tak szokująca, że dzień po meczu prezes PZPN Cezary Kulesza zwołał specjalne spotkanie z selekcjonerem Fernando Santosem.

- Wina leży po każdej ze stron: piłkarzy i trenera. Myślę, że żaden z zawodników nawet przez moment nie przypuszczał, że spotkanie z Mołdawią może się tak ułożyć. Do przerwy mieliśmy kontrolę, sytuacje, a co stało się w drugiej połowie? Tego nie jestem w stanie powiedzieć. Niewątpliwie, wszyscy musimy zastanowić się, dlaczego druga połowa wyglądała tak, jak wyglądała - przyznał Adam Kaźmierczak, wiceprezes PZPN.

Po środowym spotkaniu z selekcjonerem w siedzibie PZPN on jako pierwszy zgodził się na chwilę rozmowy z dziennikarzami. Fernando Santos odmówił komentarza, jego asystent Grzegorz Mielcarski również, a prezes Cezary Kulesza był w biurze wcześniej i nie było możliwości zadania mu żadnego pytania. Osoby, które spodziewały się zwolnienia lub rezygnacji Santosa, uspokoił jednak Kaźmierczak.

- Nie traktujmy tego spotkania, jako takiego, które zdecyduje o przyszłości reprezentacji Polski. To spotkanie organizacyjne. Prezes chciał porozmawiać z selekcjonerem, żeby poznać jego opinię o meczu, zgrupowaniu - mówił.

PZPN zabrał głos ws. kompromitacji w Kiszyniowie

Gdy dostał pytanie o to, dlaczego piłkarze nie pokazują pełni swojego potencjału w kadrze, odpowiedział: - To jest temat, o którym w PZPN rozmawiamy już jakiś czas. Mamy zawodników, którzy występują w silnych klubach, są w nich czołowymi postaciami, a przyjeżdżają na kadrę i tej jakości nie widać. My, ale przede wszystkim kibice, chcielibyśmy zobaczyć ich w takiej formie jak w klubach. Nie wiem, czy to jest kwestia ustawienia, czy pomysłu na konkretnych graczy. Niech to ocenią eksperci od spraw szkoleniowych, od prowadzenia drużyn - zaznaczył.

Po meczu w Kiszyniowie nie brakuje głosów, że zawodnicy w drugiej połowie zlekceważyli rywala. Chcieli dograć mecz na stojąco, a głowami byli już na wakacjach, co potwierdzają choćby pomeczowe wypowiedzi Jana Bednarka.

- Trudno powiedzieć, nikogo z członków zarządu PZPN nie było w szatni. Nie wiem też, jak to wyglądało podczas całego zgrupowania. Czerwcowe terminy są specyficzne. Nie tylko dla reprezentantów Polski, ale dla wszystkich piłkarzy. Przeciążenia po sezonie są olbrzymie, nie ma czasu na regenerację i myślę, że to było widać. Niemcy przegrali z nami, później z Kolumbią, a przecież tam też są klasowi gracze - zakończył wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Po czterech kolejkach eliminacyjnej grupy E Polacy zajmują czwarte miejsce w tabeli za Czechami, Albanią i Mołdawią, a przed Wyspami Owczymi. Kolejny mecz, z tym ostatnim rywalem, rozegrają u siebie 7 września. Trzy dni później zmierzą się na wyjeździe z Albanią.