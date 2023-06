Ujawniono szokującą umowę Neymara z partnerką. Trzy warunki

Ponadprzeciętny talent, szybkość i wizja gry – te cechy uczyniły Neymara zawodnikiem klasy światowej. Sezon 2022/23 zakończył się dla 31-latka przedwcześnie - Brazylijczyk w lutym doznał urazu stawu skokowego w meczu jego PSG z Lille, przeszedł zabieg i od tamtego czasu pauzuje. Występy zakończył z dorobkiem 18 bramek i 17 asyst w 29 spotkaniach wszystkich rozgrywek.

Teraz Neymar mocno pracuje nad powrotem do zdrowia, ale i nad tym, by jego morale nie zostało osłabione. Ostatnio był obecny na wyścigu Granx Prix Formuły 1 w Monako, podczas którego spotykał się z kierowcami. Pochwalił się także filmikiem z sesji treningowej.

Ale oprócz sportu dla piłkarza ważne jest także życie rodzinne. Brazylijczyk ma syna, Daviego Luccę, a jego partnerką od sierpnia 2021 roku jest Bruni Biancardi. To już blisko dwa lata, a więc długo jak na Neymara, który w przeszłości często wymieniał partnerki - spotykał się między innymi z Dani Carvalho, Bruną Marquezine, Elizabeth Martinez czy Caroline Caputo.

Z Biancardi Neymar poznał się podczas wakacji na Ibizie. Kobieta jest modelką i influencerką. Jej zasięgi w mediach społecznościowych diametralnie wzrosły po ogłoszeniu związku z Brazylijczykiem. I choć ich relacja została w zeszłym roku wystawiona na próbę przez niewierność 31-latka - modelka oskarżyła go o zdradę - to para szybko wróciła do siebie i teraz spodziewa się dziecka.

Trzy warunki, które musi spełnić Neymar

Teraz na światło dzienne wyszły kolejne szczegóły z życia prywatnego Brazylijczyka z influencerką. Hiszpańskie media podają, że Neymar miał podpisać z partnerką szokującą umowę. Szokującą, bo w myśl jej zapisów relacja piłkarza z innymi kobietami nie byłaby zdradą.

"Marca", cytując portal "Em Off" ujawniła, że piłkarz może uprawiać przygodny seks, pod pewnymi warunkami. "Musi być dyskretny, zawsze używać prezerwatywy i nie może całować się w usta" – podaje "Marca". Do zdrady dojdzie tylko wtedy, kiedy jedno z trzech warunków zostanie niespełnione.

Cała umowa między Neymarem, a jego partnerką miała być tajna, ale, jak widać, już nie jest. I pozostaje tylko czekać na kolejne doniesienia z życia Neymara. Te dotyczące powrotu na boisko, ale nie tylko.