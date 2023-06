Ulice w Mołdawii oszalały. Tak się bawili po wielkim triumfie nad Polską [WIDEO]

Reprezentacja Polski sensacyjnie przegrała 2:3 z Mołdawią w eliminacjach do Euro 2024. To wielki sukces dla naszych rywali, którzy nie przyzwyczaili swoich kibiców do zwycięstw. W związku z tym część fanów zdecydowała się na świętowanie na ulicach Kiszyniowa.

