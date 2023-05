Wielki dzień Polonii Warszawa. "To się dzieje". Zrobili milowy krok

Rywalizacja w najwyższej polskiej lidze piłkarskiej jest już rozstrzygnięta. Pewni mistrzostwa Polski są piłkarze Rakowa Częstochowa, którzy wywalczyli tym samym największy sukces w historii klubu. Sporo dzieje się z kolei w niższych ligach, a w sobotę poznaliśmy pierwszą drużynę, która wywalczyła awans do zaplecza ekstraklasy.

Polonia Warszawa wywalczyła awans do I ligi. Wielkie święto po trudnych latach

Kwestie awansu z II ligi rozstrzygnęło spotkanie Polonii Warszawa z Olimpią Elbląg. Zespół ze stolicy przed tym meczem był liderem rozgrywek z dorobkiem 61 punktów, a zwycięstwo zapewniało mu przepustkę do I ligi.

Warszawiacy doskonale zdawali sobie sprawę z ciężaru tego starcia i szybko ruszyli do ataku. Kibice zgromadzeni na Stadionie Polonii na pierwsze trafienie musieli jednak czekać do 27. minuty, a wynik otworzył Paweł Tomczyk.

Pod koniec pierwszej połowy prowadzenie gospodarzy podwyższył Mateusz Michalski, który wykorzystał podanie Michała Bajdura. Tym samym Polonia schodziła do szatni z wynikiem 2:0, który znacznie przybliżał drużynę do upragnionego awansu. "To się dzieje, kochani, to się dzieje!" - ekscytowała się Polonia na Twitterze.

Po powrocie na boisko żadna z drużyn nie potrafiła stworzyć akcji, która pozwoliłaby na strzelenie bramki. Polonia wygrała tym samym 2:0 i odniosła 18. zwycięstwo w sezonie. Wygrana ta jest zdecydowanie najcenniejsza, bowiem zapewniła drużynie awans na zaplecze ekstraklasy.

Polonia Warszawa po raz ostatni występowała powyżej II ligi w sezonie 2012/13. Klub ze stolicy rywalizował wtedy w ekstraklasie i zakończył sezon na szóstej lokacie. W kolejnych rozgrywkach zespół występował jednak w IV lidze, a wszystko przez karną degradację po licznych perturbacjach. Od tego momentu Polonia odbudowywała swoją pozycję i teraz może cieszyć się z awansu do I ligi.

Awans do I ligi wywalczą dwie drużyny z niższego szczebla rozgrywek. Na dwie kolejki przed końcem sezonu drugie miejsce w tabeli zajmuje Kotwica Kołobrzeg, która nie może być jeszcze pewna awansu. O miejsce w I lidze powalczą jeszcze Stomil Olsztyn czy Znicz Pruszków.

Polonia Warszawa - Olimpia Elbląg 2:0

Bramki: Paweł Tomczyk (27'), Mateusz Michalski (44')