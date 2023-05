Legenda reprezentacji kpi z sukcesu Lewandowskiego. "Guzik mnie obchodzi"

W minioną niedzielę FC Barcelona wygrała 4:2 z Espanyolem, czym przypieczętowała 27. mistrzostwo Hiszpanii. Duży udział w sukcesie drużyny miał Robert Lewandowski, który strzelił aż 21 goli, co stanowi niemal 1/3 bramek zdobytych przez Katalończyków (64) w La Liga. Powrót po czterech latach na szczyt Primera Division ucieszył piłkarzy, którzy hucznie celebrowali triumf, najpierw samotnie w szatni, a w poniedziałek podczas wielkiej fety z kibicami. Nie wszyscy jednak podzielali radość Barcelony.

Jan Tomaszewski deprecjonuje mistrzostwo FC Barcelony. "Wielkie halo"

W tym sezonie Barcelona zdobyła podwójną koronę - wygrała w lidze oraz w Superpucharze Hiszpanii. Wielu ekspertów liczyło też na sukcesy w europejskich pucharach, ale tam Katalończycy całkowicie zawiedli. Zajęli trzecie miejsce w grupie Ligi Mistrzów, po czym spadli do Ligi Europy, gdzie przegrali już w 1/16 finału z Manchesterem United.

Brak satysfakcjonujących wyników na arenie międzynarodowej pozostawił niedosyt w ekspertach, w których gronie znalazł się m.in. Jan Tomaszewski. Były reprezentant Polski dosadnie wypowiedział się na temat gry drużyny Xaviego Hernandeza - zdeprecjonował znaczenie mistrzostwa La Liga, czym wbił szpilkę Katalończykom.

- Teraz robią z tego wielkie halo, że oni zrobili mistrzostwo Hiszpanii. Proszę państwa, od kiedy ja występuję w mediach, mówię: "guzik mnie obchodzi jakieś mistrzostwo". Mnie interesuje, jak ta mistrzostwa drużyna zaprezentuje się w Lidze Mistrzów, czy Europy. Okazuje się, że wielka Barcelona nagle nie wychodzi z grupy - powiedział rozgoryczony Tomaszewski na kanale "Super Expressu".

Tomaszewski znalazł winnego porażek Barcelony w Europie

To nie pierwszy raz, kiedy były reprezentant Polski krytycznie wypowiedział się na temat "Blaugrany". Kilka tygodni temu udzielił wywiadu, w którym za porażkę w europejskich pucharach obwinił Xaviego. Domagał się nawet jego zwolnienia.

- Barcelona miała zdobyć Ligę Mistrzów, Puchar Króla i mistrzostwo. Wydała tyle pieniędzy, ale gra bardzo słabo. Za to odpowiedzialny jest Xavi, który, niestety, nie pasuje na trenera. Król, czyli Xavi, jest nagi. I to on dla mnie powinien wylecieć jako pierwszy - mówił. Wówczas oskarżył też Hiszpana o posuchę strzelecką Roberta Lewandowskiego. Stwierdził, że ten przeciążył napastnika.

Polak odzyskał jednak formę i już w najbliższą sobotę będzie miał szansę na zdobycie kolejnej bramki. Tego dnia Barcelona zagra z Realem Sociedad. Pierwszy gwizdek zabrzmi o 21:00.