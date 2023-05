Kapitalny sezon w wykonaniu byłej gwiazdy Realu. Potrójna korona. I to w debiucie

Alvaro Arbeloa przez wiele lat stanowił o sile defensywy Realu Madryt. I mimo że w 2016 roku przeniósł się do West Hamu United, to po zakończeniu kariery piłkarskiej wrócił do stolicy Hiszpanii, ale w nowej roli - trenera. W lipcu ubiegłego roku przejął zespół do lat 19 i zaczął z nim osiągać znakomite wyniki. Najlepiej świadczy o tym potrójna korona, z jaką zakończył sezon.

Alvaro Arbeloa spełnia się w roli trenera. Trzy tytuły w debiucie na ławce Realu Madryt

Na początku marca Arbeloa zdobył pierwsze trofeum z Juvenilem A. W finale Młodzieżowego Pucharu Króla jego piłkarze wygrali 2:1 w starciu z Almerią. To nie koniec. Zapewnili sobie również mistrzostwo w grupie 5. Division de Honor. Z kolei w sobotę sięgnęli po trzecie i najważniejsze trofeum, jakim jest Puchar Mistrzów.

W finale drużyna Arbeloi pokonała 3:1 Real Betis, choć początek meczu sugerował, że wynik może być zgoła inny. W pierwszych minutach zaciekle atakowali rywale, ale obrona madryckiego klubu spisywała się znakomicie. Z kolei w 14. minucie piłkarze Arbeloi przeszli do ataku, czego efektem była bramka Manu Serrano. Tylko że tuż przed zakończeniem pierwszej połowy wyrównał Santiago Van der Putten. I kiedy wydawało się, że do rozstrzygnięcia losów rywalizacji potrzebna będzie dogrywka, do pracy wzięli się zawodnicy z Madrytu.

"W ostatnich 10 minutach nadeszła biała burza" - relacjonowali dziennikarze "Marcy". Wówczas dwa gole zdobył Gonzalo, jeden z najskuteczniejszych piłkarzy Realu w całym sezonie - 35 goli. Tym samym to drużyna Arbeloi sięgnęła po trofeum, zostając młodzieżowym mistrzem kraju.

Spięcie na linii Arbeloa - Torres. Wszystko na oczach juniorów

Ostatnio o Alvaro Arbeloi było głośno za sprawą starcia z Fernando Torresem. W trakcie ćwierćfinałowego spotkania Pucharu Mistrzów, w którym Real mierzył się z Atletico Madryt, Torres miał pretensje do sędziego. Uspokoić próbował go Arbeloa, ale jego interwencja tylko rozwścieczyła Hiszpana, który odepchnął byłego kolegę z reprezentacji. Do akcji wkroczyli członkowie sztabów i rozdzielili kłócących się szkoleniowców.

Arbeloa to wychowanek Realu Madryt. W przeszłości występował też w Deportivo La Coruna oraz Liverpoolu, gdzie grał wspólnie z Torresem. W 2009 roku został ponownie sprowadzony na Santiago Bernabeu - rozegrał 238 meczów, zdobywając sześć bramek i 15 asyst. Po siedmiu latach przeniósł się do West Hamu, gdzie zakończył karierę.