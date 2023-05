Były prezes Realu powiedział, co myśli o Lewandowskim. Prosto z mostu

Robert Lewandowski zdobył z FC Barceloną dwa trofea w tym sezonie. W styczniu wygrał Superpuchar Hiszpanii, a tydzień temu zapewnił sobie z "Blaugraną" mistrzostwo kraju. Polak może jeszcze wywalczyć tytuł króla strzelców. Ma teraz 21 goli strzelonych w La Lidze. O to trofeum walczy przede wszystkim z Karimem Benzemą. Na ten moment ma cztery gole więcej od Francuza.

REKLAMA

Zdaniem Ramona Calderona Ramosa, prezesa Realu Madryt w latach 2006-2009, to Lewandowski zgarnie Trofeo Pichichi. W kończącym się sezonie był lepszym piłkarzem od Benzemy.

Zobacz wideo Traktowanie sędziów? Listkiewicz nie kryje oburzenia

Były prezes Realu zachwyca się Lewandowskim

Calderon nie ukrywa, że od dawna podziwia grę Lewandowskiego, Uważa, że jest wartością dodaną dla FC Barcelony w każdym aspekcie gry.

- Zawsze byłem jego fanem. Wyjątkowy napastnik, który miał ogromny wpływ na tegoroczny sukces Barcelony. To gracz, który nie ogranicza się tylko do strzelania. Jest zespołowy, dodaje drużynie doświadczenia, pewności siebie, pomaga kolegom. Z Lewandowskim Barcelona jest po prostu lepsza. W tym sezonie, jeśli chodzi o ligę, to Lewandowski miał większy wpływ na Barcelonę niż Benzema na Real - ocenił były prezes "Królewskich" w rozmowie z WP SportoweFakty.

Calderon Ramos nie daje większych szans Benzemie na dogonienie Polaka w klasyfikacji strzelców. Głównie dlatego, że "Los Blancos" nie mają już żadnych większych celów w tym sezonie, a walka o wicemistrzostwo Hiszpanii z Atletico Madryt może nie być wystarczającym motywatorem.

Odchodzi z Lecha Poznań. A teraz może zastąpić reprezentanta Polski

- Myślę, że trofeum zgarnie Robert Lewandowski. Real już nie ma o co walczyć. Co miał wygrać, to wygrał, co przegrać, to przegrał. Barcelona będzie płynąć na fali entuzjazmu spowodowanej wygraniem ligi. Wydaje mi się, że o kolejne gole w lidze łatwiej będzie Lewandowskiemu - stwierdził Hiszpan w wywiadzie.

W tym sezonie Lewandowski strzelił 31 goli w 42 meczach w barwach FC Barcelony we wszystkich rozgrywkach, do tego zanotował siedem asysty. Były prezes "Królewskich" uważa, że to był znakomity ruch transferowy "Dumy Katalonii".

- Nie za udany, a za bardzo udany! Idealnie trafili. A jeśli będzie miał pan okazję rozmawiać z Robertem, to proszę mu pogratulować i przekazać moje słowa: "Robert, dla mnie jesteś wyjątkowym piłkarzem. Takim, który pomaga drużynie i na boisku, i poza nim. Według mnie chciałby cię mieć u siebie każdy klub na świecie" - powiedział dla WP.

Pokerowa zagrywka Legii. Wezmą kolejną gwiazdę Rakowa? Szykuje się transferowy hit

Do końca sezonu La Ligi pozostały cztery kolejki. W sobotni wieczór FC Barcelona zagra u siebie z Realem Sociedad, który walczy o miejsce w Lidze Mistrzów.