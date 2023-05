Pokerowa zagrywka Legii. Wezmą kolejną gwiazdę Rakowa? Szykuje się transferowy hit

Tomas Petrasek od 2016 roku występuje w Rakowie Częstochowa i przeszedł z nim drogę od drugiej ligi do mistrzostwa Polski. Czech jest jednym z liderów zespołu spod Jasnej Góry. 30 czerwca wygaśnie jego umowa z klubem i jak donoszą media, obrońca wzbudza spore zainteresowanie także za granicą. Sam zawodnik już wie, kiedy podejmie decyzję odnośnie przyszłości.

Legia Warszawa chce lidera Rakowa. Zainteresowanie także z Czech. Gdzie zagra Petrasek? "Na początku czerwca"

Wśród klubów marzących o pozyskaniu 31-letniego Petraska są m.in. Legia Warszawa oraz Sparta Praga - przekazał Tomasz Włodarczyk. Ta informacja została jednak zdementowana przez portal Legia.net, który dopytał o to w klubie. "Nigdy nie było tematu zatrudnienia tego zawodnika" - czytamy.

Obrońca w rozmowie z portalem Weszło.com potwierdził, że jest rozchwytywany na rynku - także zagranicznym. - W ostatnich tygodniach pojawiło się duże zainteresowanie z różnych kierunków - przyznał. - Naprawdę pojawiło się sporo zapytań. Zainteresowanie z Polski jest spore i to też jest dla mnie dowód na to, że wyrobiłem sobie markę w Ekstraklasie. Zawsze chciałem być uczciwy wobec siebie i wobec klubu. Ciężko pracowałem, żeby teraz mieć dobre oferty z różnych miejsc - dodał.

Kiedy Petrasek podejmie decyzję? Jak wyjawił, odpowiedzialny za sprawy kontraktowe jest jego menadżer Daniel Weber. - Właśnie jestem na sesji tatuażu i robię sobie na pamiątkę puchar za mistrzostwo Polski. Dorzucam też jakieś inne fajne rzeczy na ręce. Daniel ze mną przyjechał i rozmawialiśmy ze dwie godziny o tych wszystkich ofertach. Powiedziałem, żeby na razie dał spokój - przyznał i podał konkretną datę. - Na początku czerwca będziemy wiedzieli, co się wydarzy dalej - dodał kapitan Rakowa.

Sytuacja Petraska jest o tyle specyficzna, że jeszcze kilka tygodni temu zapowiadano, że to ostatni sezon Petraska w Częstochowie. - Przyjąłem to na klatę - skomentował Petrasek.Teraz jednak Raków złożył nową propozycję, a sporą rolę odegrał w tym Michał Świerczewski. - Michał Świerczewski powiedział mi niedawno, że się z tym wszystkim przespał i… chce, żebym nadal grał w Rakowie. Przekazałem, że to nie ja będę rozmawiał w tej sprawie, tylko mój menedżer Daniel Weber, do którego mam całkowite zaufanie. On zna też wszystkie inne oferty, które dostałem - przyznał 31-latek.

Co zdedydowało, że Petrasek dostał nową ofertę w Częstochowie? - Zapytałem też Michała o to, co z jego perspektywy się zmieniło, że jednak dostałem propozycję pozostania. „Pokazałeś twarz prawdziwego lidera i z takim człowiekiem dalej chcę pracować" - to od niego usłyszałem - ujawnił Czech.