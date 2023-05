Sensacyjny transfer Cristiano Ronaldo?

Markus Schoen to niemiecki milioner i wielbiciel gry Cristiano Ronaldo. Niemieckie media opisują, że przedsiębiorca był rozczarowany, kiedy nie udało się ściągnąć Portugalczyka latem. Pragnął zobaczyć go w Bundeslidze, zanim skończy karierę. Teraz chce, żeby jego marzenie się ziściło i zaproponował, że pomoże Bayernowi w sfinalizowaniu tego transferu. Ale jednocześnie chce mieć ciastko i zjeść ciastko.

Przedsiębiorca chce pomóc Bayernowi z transferem Ronaldo

Celem transferowym Bayernu tego lata będzie sprowadzenie klasowego napastnika. Wśród atakujących pożądanych przez europejskich gigantów wymienia się trzy nazwiska - Harry Kane, Randal Kolo Muani i Victor Osimhen. Za każdego z tej trójki trzeba będzie zapłacić ok. 100 mln euro, a za Nigeryjczyka nawet więcej, biorąc pod uwagę, że właściciel Napoli Aurelio De Laurentis jest twardym negocjatorem.

Latem może pojawić się temat powrotu Cristiano Ronaldo do Europy. Niemieckie media sugerują, że Portugalczyk znów może zostać zaoferowany Bayernowi. Latem nie doszło do wykupienia piłkarza z Manchesteru United. W trakcie mistrzostw świata "Czerwone Diabły" rozwiązały z nim kontrakt i zimą przeszedł do saudyjskiego Al Nassr jako wolny zawodnik.

Według ostatnich doniesień Ronaldo ma nie być zadowolony z życia i gry Arabii Saudyjskiej, brakuje mu rywalizacji w Europie. Chce to wykorzystać Markus Schoen, biznesmen i jego fan.

Jak podaje dziennik "Abendzeitung Muenchen", przedsiębiorca spotkał się już z władzami Bayernu, proponując pomoc w przeprowadzeniu transferu. Nawet przedstawił konkretny plan.

- Zobowiążemy się do opłacenia transferu lub wypożyczenia oraz części wynagrodzenia, która przekroczy kwotę bazową jego wypłaty - wyjawił Schoen monachijskiej gazecie. Kwestia pensji Portugalczyka może być największym problemem, patrząc na jego kosmiczne zarobki w Al Nassr. Ronaldo ma wpisane w kontrakcie aż 200 mln euro za sezon gry.

Jednocześnie Schoen chce ze swoją firmą stworzyć sobie dobrą pozycję blisko Bayernu. Według planu biznesmen miałby być przedstawiany jako inicjator transferu. Ponadto domaga się części pieniędzy pochodzących ze sprzedaży koszulek z nazwiskiem Ronaldo, aby "ograniczyć ryzyko finansowe" transakcji ze swojej strony.

Bayern jeszcze nie odpowiedział na ofertę przedsiębiorcy. W Niemczech uważają, że Bawarczycy nie traktują tej propozycji na poważnie. Oprócz tego nie widzą w osobie Ronaldo realnego wzmocnienia, nie bardzo pasuje do wizji klubu.

Bayern wciąż walczy o mistrzostwo Niemiec, które będzie dla niego jedynym znaczącym trofeum w tym sezonie. Na dwie kolejki przed końcem Bundesligi ma punkt przewagi nad Borussią Dortmund.

Cristiano Ronaldo ma ważny kontrakt z Al Nassr do końca czerwca 2025 r. Transfermarkt wycenia go na 20 mln euro. W tym sezonie ligi saudyjskiej strzelił 13 goli w 14 meczach. Jego zespół odpadł w półfinale krajowego pucharu, ale wciąż ma szanse na mistrzostwo Arabii Saudyjskiej. Na trzy kolejki przed końcem sezonu Al Nassr jest wiceliderem i traci trzy punkty do prowadzącego Al Ittihad.