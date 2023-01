Polski bramkarz wychwalany w Anglii. Porównują go do legendarnego Seamana

Stryjek blisko dekadę temu, w styczniu 2013 roku, trafił z Polonii Warszawa do angielskiego Sunderlandu. W ekipie "Czarnych Kotów" najpierw bronił w rozgrywkach do lat 23, ale nie przebił się do pierwszej drużyny. Później był regularnie wypożyczany do niższych lig.

Wychwalany przez kibiców i trenera

Przed sezon 2022/2023 trafił do angielskiego Wycombe Wanderers, które rywalizuje w League One — trzeci poziom rozgrywkowy. Wcześniej dwa lata spędził w szkockim Livingston, gdzie bronił w najwyższej lidze.

- Nie znam bramkarza, który w takich chwilach zachowuje się lepiej niż on — mówił o Stryjku jego trener Gareth Ainsworth, po ostatniej kolejce ligowej, w której jego drużyna pokonała Peterborough United 3:0, a Polak spisał się fantastycznie, popisując się obroną w sytuacji sam na sam.

To było jego dziewiąte czyste konto w tym sezonie. W ośmiu ostatnich meczach udało mu się zachować je aż pięciokrotnie. Głównie za sprawą swojej dobrej dyspozycji. 26-latek wystąpił we wszystkich możliwych 21 spotkaniach swojego zespołu, gdyż przybył do klubu już w trakcie rozgrywek.

- Gra naprawdę dobrze. A patrząc na to, że przyszedł do nas już w trakcie trwania sezonu, czystych kont w tym momencie spokojnie mógłby mieć już 12 albo 13 - powiedział jego szkoleniowiec. "Pod względem ustawiania się przypomina mi Davida Seaman" - napisał natomiast w mediach społecznościowych jeden z fanów klubu.

Wycombe zajmuje siódmą lokatę w tabeli League One. Awans do wyższej ligi zagwarantują sobie dwie pierwsze ekipy, natomiast o trzecie miejsce premiowane awansem powalczą drużyny sklasyfikowane na pozycjach 2-6.