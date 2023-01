Krychowiak kontra Ronaldo. Mecz będzie dostępny w Polsce u Shahida

Gdybyśmy na początku grudnia spytali przedstawicieli polskich telewizji czy interesują się ligami arabskimi, uznaliby to za żart. Teraz część z nich na pytanie o ligę saudyjską Roshn Saudi League już tak szeroko się nie uśmiecha, ale i kręci nosem, tłumacząc, że to produkt, który "nie będzie cieszył się zainteresowaniem", a sam Ronaldo przyciągnie kibiców na krótko, góra na kilka pierwszych spotkań w nowym klubie.

REKLAMA

Zobacz wideo Trener wygnał zawodnika z boiska

Ronaldo z Krychowiakiem w transmisji za 60 zł

Ale pierwsze jego mecze w Al-Nassr, szczególnie z punktu widzenia polskiego kibica, będą najciekawsze.

Po pierwsze, fani będą chcieli przekonać się, jak pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki odnajdzie się w nowym, egzotycznym środowisku. Fakt, iż żaden poważny klub z Europy nie był Portugalczykiem zainteresowany, można odebrać jako pstryczek w nos, a sam transfer do Arabii za spore zaskoczenie. Oczywiście Ronaldo w Al-Nassr zarobi duże pieniądze, w każdym meczu będzie występował po 90 minut, a i zasmakuje gry w azjatyckiej Lidze Mistrzów (o ile jego drużyna zdobędzie krajowe mistrzostwo). Ale czy wkomponuje się do nowej drużyny? Jego początki w lidze arabskiej z pewnością przykują uwagę mediów.

Kto pokaże mecze Lewandowskiego? Koniec walki o ważne piłkarskie prawa, multum chętnych

Dla polskich kibiców ciekawe może być też czekające nas już 14 stycznia starcie klubu Ronaldo z ekipą Grzegorza Krychowiaka. Tym bardziej że Al-Shabab, czyli ekipa Polaka, zajmuje drugie miejsce i traci do lidera Al-Nassr dwa punkty. To będzie zatem starcie na szczycie ligi arabskiej.

Mecz na szczycie, którego w telewizjach w Europie kibice nie zobaczą, bo też żaden z poważniejszych rynków, które sprawdziliśmy, nie interesował się do tej pory ligą arabską. Nawet poza paroma wyjątkami na Starym Kontynencie niewiele jest państw, gdzie można oglądać azjatyckie europejskie puchary (w tym Ligę Mistrzów, czyli AFC Champions League oraz AFC Cup).

Poza Azją Saudi Pro League była w telewizjach pokazywana sporadycznie w Ameryce Środkowej czy Południowej. Tam dostęp do niej wykupiły duże telewizje m.in. z Meksyku, Argentyny, Boliwii, Dominikany i Kostaryki. Dostępna jest też ona w niektórych państwach Afryki.

Chociaż polskie stacje na ten oryginalny produkt raczej się nie skuszą, a transmisji z ligi arabskiej nie ma także u polskich bukmacherów, którzy mają internetowe prawa do różnych lig, to jest sposób, aby polscy fani Ronaldo czy Krychowiaka ich najbliższe mecze zobaczyli. Transmisje ze sportowych wydarzeń na wyłączność w internecie prowadzi platforma streamingowa Shahid. To najpopularniejszy arabski serwis VOD, który pokazuje też inne rozgrywki z drużynami z Arabii Saudyjskiej (puchar kraju i superpuchar), ale ma w ofercie też rozgrywki europejskie. Serwis jest dostępny na terytorium Europy i ma angielskojęzyczną wersję. Miesięczny dostęp do Shakida kosztuje obecnie (prawdopodobnie w ofercie specjalnej) ok. 60 złotych, abonament roczny wypada dużo taniej. Zapewne serwis niebawem zyska nowych zagranicznych subskrybentów. Co ciekawe bardzo mało zapłacą fani, którzy najbliższe mecze Al-Nassr będą chcieli zobaczyć na żywo na stadionie. Bilet na trybuny kosztuje tylko 18 zł.

Znają się z Europy

14 stycznia odbędzie się pierwsze w lidze arabskiej, ale kolejne w historii starcie Ronaldo z Krychowiakiem. Obaj znają się głównie z Hiszpanii, kiedy Portugalczyk grał w Realu, a Polak w Sevilli. Pierwszy raz spotkali się w meczu o Superpuchar Europy w 2014 r., gdy "Królewscy" wygrali 2:0 po dublecie Ronaldo.

Na poziomie reprezentacyjnym zmierzyli się tylko raz - w ćwierćfinale Euro 2016, w który Polska odpadła po serii rzutów karnych. Wtedy obaj zawodnicy wykorzystali swoje "jedenastki", ale to Portugalia z Ronaldo w składzie mogła się cieszyć z awansu, a potem - końcowego triumfu w turnieju.