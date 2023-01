Świat pożegnał Pelego. Tak wyglądała ostatnia droga legendy [WIDEO]

Pele zmarł w czwartek 29 stycznia w szpitalu w Sao Paulo, w wieku 82 lat. Legendarny piłkarz od wielu lat zmagał się z rakiem jelita grubego. Od kilku dni w Brazylii trwały przygotowania do pogrzebu i specjalnego pożegnania trzykrotnego mistrza świata, we wtorek spoczął on na cmentarzu w rodzinnym Santosie.

Zobacz wideo Ulice Brazylii żegnają legendę. Pogrzeb Pelego

Pogrzeb Pelego wielkim wydarzeniem na ulicach Santosu. Kibice oddali hołd legendzie

W poniedziałek trumnę z ciałem Pelego wystawiono na stadionie Santosu, którego piłkarzem był w latach 1956–1974. Na środku boiska ustawiono specjalną instalację, z trumną byłego piłkarza, do której mogli podchodzić chętni, by pożegnać legendę. Kibice tłumnie gromadzili się na obiekcie, a czuwanie trwało 24 godziny.

We wtorek, niedługo po godzinie 14:00 trzyma z Brazylijczykiem opuściła jego ukochany stadion Vila Belmiro, została umieszczona na wozie strażackim. W Brazylii uchodzi to za tradycję i tak samo żegnano kolegę Pelego z reprezentacji - Garinchę w 1983 roku. Kondukt żałobny wyruszył, a na ulicach Santosu i Sao Paulo gromadziło się mnóstwo fanów, którzy ozdobili miasta i przygotowali specjalne transparenty upamiętniające 92-krotnego reprezentanta Brazylii. Atmosfera była daleka od podniosłej, ale kibice wiwatowali i nagradzali Pelego brawami, z poszanowaniem wszelkich standardów uroczystości. Bezpieczeństwo zapewniały państwowe służby, które podążały wokół wozu strażackiego na motocyklach.

Orszak żałobny przemierzał ulicami Sao Paulo i pierwszy raz zatrzymał się pod domem matki piłkarza - Dony Celeste. Kobieta niemal do rozpoczęcia pogrzebu nie wiedziała o śmierci syna, ale wiadomość przekazali jej pozostali członkowie rodziny. W ostatniej drodze Pelemu towarzyszyły znane osobistości, m.in. prezydent FIFA Gianni Intantino, legendy brazylijskiego futbolu oraz prezydent Brazylii Lula, który ogłosił, że największy port w Ameryce Łacińskiej - Santos, od teraz będzie nosił imię legendy brazylijskiego futbolu. Spod domu rodzinnego kondukt żałobny udał się na najwyższy na świecie cmentarz Memorial Necropole Ecumenica w Santosie.

Nekropolia zawiera aż 14 pięter, ale zgodnie z życzeniem Pelego, jego ciało złożono na 9. piętrze. Z takim numerem na koszulce grał przez większość kariery. W uroczystości wzięli udział tylko najbliżsi piłkarza - rodzina i znajomi. Ostatnią drogę Pelego można obejrzeć na nagraniu poniżej.

Zobacz wideo Pogrzeb legendarnego Pelego. Procesja na ulicach Santosu

Legendarny Pele wygrywał razem z reprezentacją Brazylii mistrzostwo świata w 1958, 1962 i 1970 roku, co czyni go jedynym zawodnikiem w historii, który trzykrotnie triumfował w najważniejszej imprezie piłkarskiej. Karierę klubową spędził w Santosie i New York Comsos. W 2015 roku Pele przekonywał, że podczas gry w piłkę zdobył 1283 gole. Przez wielu ekspertów uważany jest na piłkarza w historii.