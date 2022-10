Były kolega chwali Krychowiaka. "Pod tym względem jest dla nas wzorem"

Grzegorz Krychowiak dołączył do Al-Shabab latem tego roku na zasadzie rocznego wypożyczenia. I nie było w tym przypadku, bo nie tylko agencji piłkarza czy przedstawiciele klubu działali przy tym transferze. Cegiełkę dołożył też Ever Banega, wieloletni kolega Krychowiaka, który razem z nim grał w Sevilli. W niej odnosili największe sukcesy, wśród których można wymienić dwukrotne zdobycie Ligi Europy (w 2014 roku w Bazylei, a rok później w Warszawie).

- Zapytałem, czy interesowałoby go przyjście do naszego zespołu. Odpowiedział, że jest otwarty na wszelkie możliwości. Ostatecznie udało się doprowadzić do tego transferu i to jest bardzo dobra wiadomość dla Al-Shabab, bo pozyskaliśmy świetnego piłkarza - powiedział Argentyńczyk w rozmowie z WP SportoweFakty.

Dziś są już kilka tygodni po tym, jak Krychowiak na stałe wdarł się do pierwszego składu. Obecnie Al-Shabab spisuje się wręcz fenomenalnie. Prowadzi w tabeli ligi saudyjskiej z bilansem sześciu wygranych i jednego remisu. Czego to zasługa? - Efekt dobrze przepracowanego okresu przygotowawczego. Przed sezonem przeprowadziliśmy bardzo dobre transfery, zarówno graczy zagranicznych, jak i arabskich - podkreśla Banega. 34-latek chwalił też samą ligę, która jego zdaniem cały czas się rozwija.

Podobnie jak Krychowiak, który cały czas chce utrzymywać się na konkretnym poziomie. - Jego doświadczenie i chęć ciągłej rywalizacji bardzo nam pomaga. Widać to zresztą choćby po rezultatach, jakie notujemy. Nie tylko robi swoje w środku pola, ale strzela też gole, o czym niedawno znów mogliśmy się przekonać. Słowem: bardzo ważny gracz dla Al-Shabab - dodał. Obie bramki, o których mówił możecie obejrzeć poniżej:

Jednakże Polacy patrzą na Krychowiaka głównie w kontekście jego formy w reprezentacji Polski. Wiadomo, że nie rozegra żadnego oficjalnego meczu na miesiąc przed rozpoczęciem mistrzostw świata w Katarze. To stawia dyspozycyjność piłkarza pod znakiem zapytania. Ale Banega uspokaja.

- Grał w świetnych klubach i zawsze był profesjonalistą. Pamiętam jego podejście w Sevilli i widzę to samo tutaj. "Kriczo" jest tu dla nas wszystkich w Arabii Saudyjskiej, w klubie, przykładem do naśladowania pod tym względem. Poza tym według mnie ma naturalny dar: ciało atlety, to mu też pomaga, a on umie z tego korzystać. Nieraz widać to po tym, jak wiele przebiegł w trakcie meczu. Moim zdaniem Polska będzie miała z niego jeszcze dużo korzyści - powiedział.

Reprezentacja Polski poleci do Kataru na mistrzostwa świata po 16 listopada. Natomiast wtedy rozegra jeszcze jeden mecz towarzyski z Chile w Warszawie. Będzie to ostatni sprawdzian przed mundialem. Na nim z kolei rywalami Biało-Czerwonych będą Arabia Saudyjska, Meksyk i Argentyna. Start MŚ zaplanowano na 20 listopada. Finał odbędzie się 18 grudnia.

Ever Banega z kolei to były gracz m.in. Boca Juniors, Valencii, Atletico Madryt, Sevilli czy Interu Mediolan. Trzykrotnie zwyciężał w Lidze Europy z Sevillą. Na koncie ma też 65 meczów i pięć goli w kadrze Argentyny, tytuł mistrza świata do lat 20 i złoty medalista IO 2008.