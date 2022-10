Strach i panika w drużynie Szachtara. Mecz z Realem schodzi na drugi plan

We wtorkowy wieczór na stadionie Legii Warszawa odbędzie się mecz czwartej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów, w którym Szachtar Donieck zagra z Realem Madryt. Ukraińska drużyna nie będzie mogła przystąpić do tego spotkania ze spokojnymi głowami, a to za sprawą wydarzeń, do których doszło w poniedziałek wczesnym rankiem.

Szachtar jeszcze nigdy nie grał z Realem na własnym stadionie. Czas na Warszawę

Piłkarze Szachtara Donieck nie myślą o meczu z Realem Madryt

Po kilku miesiącach przerwy rosyjskie wojska ponownie zbombardowały ukraińskie miasta. Ucierpiały między innymi Lwów, Dniepr, Zaporoże, ale też obwody: charkowski, sumski, żytomierski, kirowohradzki i południe Ukrainy. Na ten moment nie podano liczby ofiar, ale wiadomo, że zginęli niewinni, niczego nieświadomi ludzie.

Trener bramkarzy Szachtara Curro Galan w rozmowie z dziennikiem "ABC" opowiedział, jak duży wpływ wywarło to na drużynie z Doniecka. - W tej chwili panuje duże napięcie wśród zawodników, członków sztabu i pracownikach klubu. Jest wiele obaw, a mecz obecnie nie ma znaczenia. Trener Igor Jovicevic powiedział, że nikt nie myśli o grze i nie wie, co powie na konferencji prasowej - powiedział Galan.

Klub poprosił wszystkich graczy oraz członków personelu, aby odwołali wszelkie zaplanowane na poniedziałek spotkania medialne, ponieważ nie był to najlepszy czas na przemówienie. Jedynym, który pojawił się na konferencji, był trener Szachtara.

Mecz z Dynamem może zostać zawieszony

W drużynie z Doniecka jest kilku piłkarzy i pracowników, którzy mają swoich bliskich w Kijowie czy Lwowie. Są to między innymi bramkarz Anatolij Trubin czy asystent Jovicevica Andrij Khanas. - Zawodnicy próbują skontaktować się z bliskimi, ale jest to temat tak delikatny, że na razie nie udało się wejść w szczegóły. Wszyscy są bardzo ostrożni - dodał Curro.

W obecnym sezonie Szachtar Donieck rozgrywa ligowe mecze we Lwowie. Na najbliższą niedzielę zaplanowany jest jego mecz z Dynamem Kijów, jednak w obliczu ataku rosyjskich wojsk, istnieje duże prawdopodobieństwo zawieszenia tego spotkania.