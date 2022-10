Krychowiak show! Dwa niepojęte gole Polaka i zwycięstwo. Szczęka opada [WIDEO]

Co to były za strzały! Grzegorz Krychowiak zdobył dwie piękne bramki, a jego Al-Shabab wygrało z Al Feiha 2:1 w piątej kolejce ligi saudyjskiej. Dla Polaka to pierwsze gole w nowym klubie.

