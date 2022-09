Internauci nie mają złudzeń po powołaniach Michniewicza. "Aż tak niewygodny?"

Przed piłkarzami reprezentacji Polski dwa ostatnie spotkania rozgrywek Ligi Narodów. 22 września zawodnicy Czesława Michniewicza zagrają u siebie z Holandią, by trzy dni później zmierzyć się na wyjeździe z Walijczykami. Mecze te będą ważnymi testami przed tegorocznymi mistrzostwami świata w Katarze.

Wielkie zaskoczenia i sensacyjne pominięcia. Komentarze po powołaniach Michniewicza na mecze Ligi Narodów

W poniedziałek 12 września selekcjoner reprezentacji Polski ogłosił powołania na najbliższe spotkania Ligi Narodów. Na liście znalazło się 30 piłkarzy, którzy będą do dyspozycji Michniewicza podczas spotkań z Holandią i Walią. Z pełną listą powołanych zawodników można zapoznać się --> TUTAJ.

Uwagę przykuwa brak powołania dla Dawida Kownackiego, jednak jak informuje dziennikarz Tomasz Włodarczyk nie przekreśla to jego szans na wyjazd do Kataru.

- Michniewicz: Rozmawiałem z Kownackim. Uznaliśmy, że lepiej, aby jeszcze popracował na miejscu w Dusseldorfie. Ale ma szansę na mundial. Podobnie jak Bielik, Buksa, Góralski, Puchacz… Warunki: muszą grać i być zdrowi - poinformował na swoim Twitterze.

Kibice zwrócili również uwagę na pominięcie Rafała Gikiewicza, który na początku sezonu w FC Augsburg prezentuje się bardzo solidnie.

- Michniewicz: „W kadrze powinni grać piłkarze obecnie znajdujący się w najwyższej formie", po czym ten sam Czesław nie powołuje Gikiewicza, który jest najlepszym bramkarzem początku Bundesligi. Nie ma to jak zdrowa rywalizacja. Żal trenerka i polskiej zaściankowości - stwierdził użytkownik Tomasz Nowak.

Wtórował mu inny użytkownik Twittera, Damian Ka. - Gikiewicz w topowej formie pominięty. Aż tak niewygodny dla Czesia czy całej reprezentacji? - czytamy.

Damian Markowski wskazał największe zaskoczenia na liście powołanych zawodników.

- Największym zaskoczeniem zdecydowanie Łęgowski. Cieszy pojawienie się Piotrowskiego, który gra wszystko w Łudogorcu, kto wie, może na wślizgu załapie się na Mundial? W końcu Michniewicz go zna z kadry U-21. Oby jednak Bielik dał radę - napisał użytkownik Twittera.

Jego zdanie podziela Wojciech Bąkowicz.

- Troszkę dziwi obecność Łęgowskiego, ale selekcjoner ma oko do młodych piłkarzy i wierzę, że to również melodia przyszłości naszej reprezentacji. Choć, tak zupełnie szczerze, w ogóle nie spodziewałem się, że 19-latek już dzisiaj dostanie premierowe wezwanie do kadry… - czytamy.