Kibice mogą odetchnąć z ulgą. Młody obrońca reprezentacji Polski wyleczył uraz i został powołany

Nicola Zalewski doznał kontuzji w wyjazdowym meczu Ligi Europy: AS Romy z Ludogorcem Razgrad (1:2). Na początku włoskie media informowały, że uraz jest dość poważny i zawodnik może wrócić do gry dopiero na początku października. W związku z tym istniało ryzyko, że nie wziąłby udziału we wrześniowym zgrupowaniu reprezentacji Polski.

Nicola Zalewski powołany do kadry

W sobotę obrońca przeszedł szczegółowe badania w sobotę. Na szczęście uraz nie okazał się na tyle groźny, jak zakładano na początku i Czesław Michniewicz powołał go do reprezentacji. To bardzo dobra wiadomość zarówno dla niego, jak i kibiców. Pełną listę powołanych piłkarzy można zobaczyć > TUTAJ.

Polaków podczas przerwy reprezentacyjnej czekają dwa ważne mecze w Lidze Narodów. Najpierw 22 września zmierzą się przed własną publicznością z Holandią, a następnie 25 września zagrają na wyjeździe z Walią. To będą również jedne z ostatnich spotkań, jakie drużyna Michniewicza rozegra przed zbliżającymi się mistrzostwami świata w Katarze.

