Sensacyjne powołanie do reprezentacji Polski. Kim jest Mateusz Łęgowski?

Czesław Michniewicz ogłosił dziś listę piłkarzy powołanych na wrześniowe zgrupowanie reprezentacji. Nie zabrakło kilku sensacji. Jedną z nich jest z pewnością obecność na liście pomocnika Pogoni Szczecin, Mateusza Łęgowskiego.

Sensacja! Mateusz Łęgowski powołany do reprezentacji Polski. Kim jest 19-latek?

Mateusz Łęgowski występuje na pozycji środkowego pomocnika i w tym sezonie rozegrał siedem spotkań w barwach Pogoni (w tym jedno w ramach el. do Ligi Konferencji Europy). 19-latek urodzony w Brodnicy zdobył jedną bramkę i zanotował jedną asystę. Łącznie ma na koncie 26 występów w pierwszym zespole Pogoni, do którego trafił w styczniu 2021 roku.

Pomocnik urodził się 19 stycznia 2003 roku w Brodnicy i jest wychowankiem tamtejszego zespołu Gol Brodnica, skąd w wieku 13 lat trafił do Akademii Pogoni i występował na kolejnych szczeblach juniorskich. W 2019 roku został wypożyczony do hiszpańskiej Valencii, gdzie występował w zespole do lat 19. Po powrocie do Polski przez pół roku grał w rezerwach Pogoni, aż w końcu w styczniu 2021 roku Kosta Runjaic włączył go do kadry pierwszego zespołu. 21 sierpnia 2021 roku w meczu ze Stalą Mielec zadebiutował w Ekstraklasie. Pierwszego gola zdobył w marcu tego roku podczas spotkania z Radomiakiem (4:0).

W tym sezonie jedyną bramkę zdobył w meczu z Wisłą Płock. 19-latek wykorzystał zagranie Carlosa, a cała akcja została rozegrana przez szczeciński zespół koncertowo.

Łęgowski występował także w juniorskich reprezentacjach Polski. Najwięcej spotkań rozegrał w zespołach U16 oraz U17. W marcu ubiegłego roku zadebiutował w kadrze U21 prowadzonej wówczas przez Macieja Stolarczyka. Teraz przyszedł czas na pierwszy wyjazd na zgrupowanie reprezentacji seniorskiej.

Podopieczni Czesława Michniewicza 22 września zmierzą się z Holendrami, a trzy dni później podejmą Belgię. Biało-Czerwoni zajmują obecnie trzecie miejsce w grupie i walczą o utrzymanie w dywizji A Ligi Narodów. Natomiast za dwa miesiące Polacy wystąpią na mundialu w Katarze. Inauguracja 22 listopada z Meksykiem.