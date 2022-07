Prezes Bayernu komentuje zarzuty Lewandowskiego. "W ogóle tego nie rozumiem"

Przez ostatnie miesiące Robert Lewandowski wielokrotnie informował publicznie o zamiarze opuszczenia Bayernu. Takie zachowanie nie spodobało się działaczom niemieckiego klubu, którzy nie zgadzali się na jego odejście przed wygaśnięciem kontraktu. Ostatecznie ulegli naciskom i sprzedali napastnika do Barcelony za 50 milionów euro.

REKLAMA

Zobacz wideo Widzew po ośmiu latach wrócił do ekstraklasy. "Już nigdy nie będzie szedł sam"

Hainer odpowiada Lewandowskiemu. "W ogóle tego nie rozumiem"

Niedawno Robert Lewandowski zaatakował działaczy Bayernu, twierdząc, że kłamali na jego temat. Napastnik dodał, że to ich postawa skłoniła go do opuszczenia klubu. - Niektórzy ludzie nie mówili mi prawdy, mówili coś zupełnie innego, niż miało miejsce w rzeczywistości. A podkreślam, dla mnie zawsze na pierwszym miejscu stała szczerość. Być może dla kilku osób to właśnie owa szczerość stanowiła problem. W końcu zorientowałem się, że nie ma jej wobec mojej osoby. I wtedy poczułem, że to dobry moment, aby odejść z Bayernu i dołączyć do drużyny Barcelony - powiedział Lewandowski w rozmowie z ESPN.

Takiej porażki Lech jeszcze u siebie nie przeżył. "Ależ to była bomba" Wolskiego [WIDEO]

Na odpowiedź działaczy Bayernu nie trzeba było długo czekać. Prezes mistrza Niemiec Herbert Hainer był zdziwiony słowami kapitana reprezentacji Polski. - W ogóle nie rozumiem słów Lewandowskiego. Naciskał na odejście z Bayernu, mimo że miał ważny kontrakt. Po kilku tygodniach dostał to, czego chciał. My otrzymaliśmy sporą kwotę, którą możemy zainwestować. Nie rozumiem, dlaczego wraca do tego tematu. Wszyscy powinniśmy skupić się teraz na piłce i przestać grać w tę grę. Każdy dostał to, czego chciał - wyznał Hainer w rozmowie ze Sport1.de.

Wcześniej wypowiedź Lewandowskiego skomentował także dyrektor sportowy Bayernu Hasan Salihamidzić. - W ogóle nie mogę tego pojąć. Ojciec nauczył mnie, że kiedy wychodzisz, nigdy nie zamykasz drzwi tyłkiem. Lewandowski jest na najlepszej drodze, by właśnie to zrobić - powiedział Salihamidzić w programie "Bayern Insider".

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Robert Lewandowski ma za sobą już trzy mecze w Barcelonie, ale jeszcze nie zdołał zdobyć bramki w nowym klubie. Kolejną okazję do tego będzie miał już w niedzielę 7 sierpnia, kiedy to Barcelona zmierzy się z UNAM Pumas. Spotkanie rozpocznie się o 20:00. O tym, gdzie można obejrzeć ten mecz, informowaliśmy tutaj.

Kahn ucina spekulacje na temat następcy Lewandowskiego