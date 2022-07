W niedzielnym finale Euro 2022 kobiet, na wypełnionym po brzegi legendarnym Wembley, spotkały się dwie zdecydowanie najlepsze drużyny tych mistrzostw. Zarówno Angielki, jak i Niemki wygrały swoje wszystkie pięć spotkań - Anglia uczyniła to z kosmicznym bilansem bramek 20:1, Niemki z tylko niewiele gorszym 14:1. Reprezentantki Niemiec w finale musiały sobie jednak radzić bez swojej najlepszej napastniczki Alexandry Popp, która na rozgrzewce doznała kontuzji mięśniowej.

Football's coming home! Angielki mistrzyniami Europy

W pierwszej połowie niedzielnego meczu bramki nie padły, choć obie drużyny stwarzały sobie szansę na objęcie prowadzenia. Jako pierwszy zaatakowały Angielki - po dośrodkowaniu Fran Kirby w trzeciej minucie uderzenie głową Ellen White pewnie obroniła Merle Frohms. W odpowiedzi kilka minut później groźnie z kilkunastu metrów uderzyła Sara Debritz, ale jej strzał zablokowała ofiarnie jedna z zawodniczek gospodarzy.

W 26. minucie ogromne zamieszanie pod angielską bramką po rzucie rożnym świetnie wyjaśniła bramkarka Angielek - Mary Earps. Tuż przed przerwą jeszcze jedną szansę po akcji zespołowej reprezentacji Anglii miała White, jednak jej strzał z kilkunastu metrów poszybował nieznacznie nad poprzeczką niemieckiej bramki.

Drugą część spotkania lepiej rozpoczęły Niemki. Dobrych sytuacji nie potrafiły jednak wykorzystać rezerwowa Tabea Wassmuth, a także Lina Magull.

To zemściło się na reprezentacji Niemiec po godzinie gry. W 62. minucie to Angielki objęły prowadzenie, gdy po fantastycznym prostopadłym podaniu Keiry Walsh sytuację sam na sam z bramkarką rywalek wykorzystała rezerwowa Ella Toone. 22-letnia napastniczka Manchesteru United śliczną podcinką otworzyła wynik spotkania.

Chwilę później mogło być już 1:1, ale potężne uderzenie Magull po interwencji Earps trafiło w słupek angielskiej bramki. Magull jednak wciąż była bardzo aktywna w niemieckiej ofensywie i dopięła swego w 79. minucie gry, gdy po płaskiej centrze Tabei Wassmuth z kilku metrów skierowała piłkę pod poprzeczkę do angielskiej bramki, doprowadzając do wyrównania i następnie także do dogrywki.

W niej przez 20 minut nie działo się zupełnie nic, a ten nudny okres zakończył się... golem dla Angielek! W 110. minucie zamieszanie po rzucie rożnym wykorzystała Chloe Kelly i z trzech metrów umieściła piłkę w siatce rywalek. To okazało się decydujące, bo naładowane pozytywną energią Angielki już nawet nie dopuściły rywalem pod własne pole karne.

Reprezentacja Anglii pokonała po dogrywce Niemki 2:1 i po raz pierwszy w historii sięgnęła po mistrzostwo Europy. Mistrzostwo jak najbardziej zasłużone, skoro Angielki wygrały wszystkie sześć spotkań, strzelając w nich aż 22 gole.