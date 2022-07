Takiej porażki Lech jeszcze u siebie nie przeżył. "Ależ to była bomba" Wolskiego [WIDEO]

Była 89. minuta meczu w Poznaniu, kiedy Wisła Płock wyprowadziła zabójczy kontratak. Prostopadłym podaniem do Damiana Rasaka popisał się Aleksander Pawlak. Rasak wpadł w pole karne Lecha Poznań, wycofał piłkę do Marko Kolara, który pewnie pokonał Filipa Bednarka, strzelając gola na 3:1.

Dla Wisły Płock to historyczne zwycięstwo. Pierwszy raz zdarzyło się bowiem, by wiślacy wygrali z Lechem na jego stadionie. Płocczanie pierwszy raz wygrali też trzy mecze z rzędu na starcie ekstraklasy. Zespół Pavola Stano ma komplet punktów i pozostał liderem ekstraklasy.

Gol Kolara przypieczętował zwycięstwo Wisły, ale chwilę wcześniej niewiele brakowało, by Lech doprowadził do remisu 2:2. Po składnej akcji drużyny Johna van den Broma w idealnej sytuacji znalazł się Kristoffer Velde, który zawiódł na całej linii. Skrzydłowy Lecha był pięć metrów od bramki, ale zamiast trafić do niej, trafił w bramkarza - Bartłomieja Gradeckiego.

Wisła Płock wygrała z Lechem

Mecz w Poznaniu lepiej zaczęła Wisła. To ona była bardziej aktywna i groźna w ataku. Lech jednak rozkręcał się z minuty na minutę. Niezłe strzały przed przerwą oddali Mikael Ishak oraz Filip Marchwiński. I kiedy wydawało się, że to gospodarze są bliżej zdobycia bramki, to goście pokonali Bednarka.

Rafał Wolski, który otrzymał podanie od Pawlaka, dośrodkował w pole karne, gdzie niespodziewanie znalazł się Kristian Vallo. Słowak uderzył precyzyjnie głową, zdobywając bramkę tuż przed przerwą.

Zaraz po niej było już 2:0. Na strzał z dystansu zdecydował się Wolski, który w efektowny sposób pokonał Bednarka. "Ależ to była bomba" - zachwycał się komentator Canal+.

Lech ruszył do zdecydowanych ataków, ale był w stanie zdobyć tylko jedną bramkę. Po złym zagraniu Filipa Lesniaka na strzał z dystansu zdecydował się Michał Skóraś, który zdobył dla Lecha pierwszą bramkę w tym sezonie ligowym.

Po trzech kolejkach ekstraklasy Wisła jest liderem tabeli i ma tyle samo punktów co Cracovia. Lech, który rozegrał dwa mecze, jest na ostatnim miejscu. Za tydzień płocczanie podejmą Miedź Legnica. Lech pojedzie do Lubina na mecz z Zagłębiem. Wcześniej czeka go jednak pojedynek z Vikinguem Rejkiawik w III rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy.