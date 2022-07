Wiemy, kiedy Lewandowski zagra kolejny mecz w Barcelonie. Szansa na trofeum

FC Barcelona ma już za sobą wszystkie spotkania podczas obozu przygotowawczego w USA. Na jego zakończenie rozprawiła się z New York Red Bulls 2:0, jednak ponownie do siatki nie trafił Robert Lewandowski, który opuścił boisko w 73. minucie.

Hiszpanie ocenili Lewandowskiego. Cytują Paulo Coelho. Niestety

Robert Lewandowski przed kolejną szansą na debiutanckiego gola. Tym razem trafi do siatki?

W meczu przeciwko amerykańskiej drużynie Lewandowski miał pięć dogodnych sytuacji do strzelenia bramki. Choć sztuka ta się mu nie udała, to komentatorzy meczu byli pewni, że trafienia reprezentanta Polski w końcu znaczą znajdować drogę do siatki. Podobnego zdania jest Xavi. - Na treningach piłki mu wpadały do siatki, dziś nie. To normalne, że chce już otworzyć worek z bramkami, że jest sfrustrowany. To samo było z Luisem Suarezem czy Ferranem Torresem. Na pewno strzeli dużo goli. Oprócz tego da drużynie bardzo dużo w innych aspektach - stwierdził.

W ostatnim meczu przed rozpoczęciem rozgrywek Primera Division FC Barcelona zagra z UNAM Pumas o puchar Gampera. Spotkanie rozgrywane jest od 1966 roku co roku w hołdzie dla byłego zawodnika i prezydenta klubu Joana Gampera. Mecz połączony jest z prezentacją piłkarzy na nowy sezon.

UNAM Pumas to jeden z najlepszych klubów w Meksyku, który w ubiegłym sezonie dotarł do finału Ligi Mistrzów CONCACAF, w którym przegrał z Seatle Sounders. Obecnie klub, do którego kilka dni temu przeszedł Dani Alves, zajmuje dopiero dziewiąte miejsce w lidze meksykańskiej.

FC Barcelona - UNAM Pumas w pucharze Gampera. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Spotkanie FC Barcelona - UNAM Pumas zaplanowano na niedzielę 7 sierpnia i rozpocznie się o 20. Transmisję tego meczu będzie można zobaczyć w Polsacie Sport i za pośrednictwem Polsat Box Go. Zapraszamy także do śledzenia najnowszych informacji na temat meczu i Roberta Lewandowskiego na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.