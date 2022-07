Pucharowy rywal Pogoni z hitowym transferem? To gracz Atletico

Pogoń Szczecin awansowała do drugiej rundy eliminacji do Ligi Konferencji Europy. Zespół prowadzony przez Jensa Gustafssona wygrał na początku 4:1 z islandzkim KR Reykjavik, ale w rewanżu zaskakująco przegrali 0:1. "Bez chęci, pomysłu oraz punktów do rankingu. Pogoń Szczecin awansowała do drugiej rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji, ale dobre wrażenie po pierwszym meczu zostało zatarte w rewanżu" - pisał Bartłomiej Kubiak, dziennikarz Sport.pl. Teraz rywalem Pogoni w II rundzie el. LKE będzie duńskie Brondby.

Hitowy transfer Brondby przed meczami z Pogonią Szczecin? Chcą gracza Atletico Madryt

Matteo Moretto, dziennikarz Relevo poinformował, że Brondby może dokonać ciekawego transferu w tym oknie. Czołowy zespół ligi duńskiej może sprowadzić Daniela Wassa, który dostał zgodę na odejście z Atletico Madryt. 33-latek był na liście życzeń Getafe, natomiast obecnie powrót do ojczyzny wydaje się najbardziej prawdopodobny. Tym samym Wass wróci do klubu, w którym występował w latach 2008-2011, z przerwą na wypożyczenie do norweskiego Frederikstad w drugiej połowie 2009 roku.

Daniel Wass jest zawodnikiem wszechstronnym, który może występować nie tylko w roli środkowego pomocnika, ale też prawego obrońcy lub prawego pomocnika. Wass trafił do Atletico Madryt w styczniu tego roku i zagrał zaledwie jeden mecz w drużynie Diego Simeone - konkretniej 45 minut w meczu z FC Barceloną (2:4). Umowa Wassa z Atletico Madryt jest ważna do końca czerwca 2023 roku, co może oznaczać, że pomocnik odejdzie z Hiszpanii na zasadzie transferu definitywnego.

Rywalizacja pomiędzy Pogonią Szczecin a Brondby IF w ramach drugiej rundy eliminacji do Ligi Konferencji Europy rozpocznie się w czwartek 21 lipca w Szczecinie, a rewanż odbędzie się tydzień później w Kopenhadze. Pogoń pozna swojego potencjalnego rywala w kolejnej rundzie eliminacji LKE w poniedziałek 18 lipca podczas ceremonii losowania.