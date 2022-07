"Zgadza się, jesteśmy dziadami". Znowu daliśmy się nabrać. Wstyd i obciach

"Zgadza się, no, jesteśmy dziadami, no" - to legendarne już słowa Grzegorza Skwary, pomocnika Rakowa Częstochowa, które wypowiedział w pomeczowym wywiadzie 14 lat temu po przegranym 2:3 spotkaniu z Arką Nowy Sól. Dlaczego teraz przypominamy ten słynny cytat? Bo idealnie pasuje do postawy Pogoni w czwartkowym meczu w stolicy Islandii, gdzie zespół Jensa Gustafssona przegrał 0:1 z półamatorskim KR Reykjavik.

Trener Pogoni zadowolony, a kibice urządzili ostrą dyskusję z piłkarzami

Pogoń mimo czwartkowej porażki wywalczyła awans do drugiej rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji Europy, bo w pierwszym spotkaniu u siebie wygrała 4:1, ale to tylko potęguje niesmak. Sugeruje, że to prędzej pierwszy mecz był odstępstwem od reguły niż ten drugi. Bo takich, jak ten w Rejkiawiku, polskie drużyny rozgrywają w Europie zdecydowanie więcej. Już przywykliśmy, że miejsce naszych zespołów jest na peryferiach wielkiej piłki, ale przez chwilę - też po pierwszym meczu Lecha z Karabachem w eliminacjach Ligi Mistrzów - wydawało się, że wcale nie jesteśmy aż tak daleko.

To było złudzenie, niestety. A przy tym w czwartek kolejne zaskoczenie, że w ciągu tygodnia polska drużyna potrafi zagrać aż tak skrajnie różne spotkania. Dodajmy od razu, że z obecnie siódmą drużyną ligi islandzkiej, która przed tygodniem przez większość meczu statystowała, wyglądała jak mało wymagający sparingpartner. Aż chciało się wtedy napisać, że wszyscy, którzy mówią, że "w Europie nie ma już słabych drużyn", kłamią, bo właśnie słaba drużyna biega po boisku w Szczecinie.

I bynajmniej nie była to wtedy Pogoń, bo jej w Szczecinie wychodziło absolutnie wszystko. Zagrała wyśmienitą pierwszą połowę. Taką, do której polski kibic nie przywykł w wykonaniu polskich drużyn w europejskich pucharach.

Znowu się nabraliśmy, bo wystarczył ledwie tydzień, ten sam rywal i tylko inne boisko, by zmazać dobre wrażenie i wrócić do starych przyzwyczajeń. W czwartek w Rejkiawiku zobaczyliśmy zupełnie inną Pogoń. Taką, która przez całą pierwszą połowę nie potrafi oddać ani jednego celnego strzału, a w drugiej fragmentami broni się całą drużyną. A nawet, gdy próbuje atakować - o tym za chwilię - to i tak żadnej akcji nie potrafi skończyć skutecznym strzałem.

Ani chęci, ani pomysłu

To była 72. minuta. "Walczyć, Pogoń, walczyć" - krzyknęli wtedy na trybunach kibice Pogoni, którzy poświęcili swój czas i wydali niemałe pieniądze, by polecieć za swoją drużyną aż do Rejkiawiku. Nie wiemy, czy to ich okrzyk podziałał na drużynę Jensa Gustafssona motywująco, czy to może zmiany, bo Szwed chwilę wcześniej wprowadził na boisko Wahana Biczachczjana i Pontusa Almqvista (za Sebastiana Kowalczyka i Lukę Zahovicia). Ale wiemy, że Pogoń od tego momentu w końcu zdominowała i groźniej zaatakowała bramkę rywali. Zaczął Kamil Grosicki, lider zespołu, który wpadł z piłką w pole karne, ale ani nie oddał dobrego strzału - choć miał mnóstwo czasu i miejsca - ani dobrze nie zagrał piłki, bo kopnął ją wzdłuż bramki wprost pod nogi islandzkiego obrońcy.

Do tej sytuacji Pogoń nie wyglądała jednak jak zespół, który chce, a przede wszystkim ma pomysł, jak pokonać bramkarza rywali. A pomysł KR Reykjavik akurat był prosty. Długa piłka za plecy obrońców do jednego z dwójki napastników: Stefana Ljubicicia lub Sigurdura Hallssona. Tak właśnie padła jedyna bramka w tym spotkaniu - w 44. minucie, kiedy Hallsson wbiegł między dwójkę obrońców i w sytuacji sam na sam pokonał Dantego Stipicę. I tak chwilę później mogła paść druga, bo dalekie podanie przejął Atli Sigurjonsson - jego strzał był jednak niecelny.

Kuriozalne 25 sekund

Piłkarze Pogoni po stracie gola bezradnie rozkładali ręce, mieli do siebie wzajemne pretensje, ale sami wcześniej nie zrobili nic, by ten mecz wyglądał inaczej. Pierwszy celny strzał oddali dopiero w 47. minucie. Spróbował Damian Dąbrowski, który uderzył sprzed pola karnego, ale zbyt lekko i w środek, by zaskoczyć bramkarza.

Najbardziej kuriozalny obrazek tego meczu miał jednak miejsce chwilę później. W 49. minucie, kiedy piłka trafiła pod nogi Stipicy, a ten zaczął grać na czas. 25 sekund - tyle trwało, zanim bramkarz Pogoni złapał piłkę w ręce i wykopał ją daleko przed siebie. Trochę wstyd i obciach. Tym bardziej w momencie, kiedy przegrywasz. Na dodatek z zespołem, który potrafiłeś całkowicie zdominować w pierwszym meczu i który składa się z półprofesjonalnych graczy, bo wielu islandzkich piłkarzy na co dzień wykonuje inne zawody, pracuje w szkole czy na budowie. A ty wychodzisz na rewanż z nimi w najmocniejszym składzie.

To boli najbardziej

- Najważniejsze, że jesteśmy w drugiej rundzie. Nic innego dzisiaj nie jest istotne - bagatelizował czwartkową porażkę Gustafsson. Trener Pogoni szybko zmienił retorykę, bo przed spotkaniem mówił, że jego piłkarze w Rejkiawiku muszą być najlepszą wersją siebie. I muszą wykonać robotę w taki sposób, by z dumą wracać do Polski.

Po takim meczu nie ma ani powodów do dumy, ani punktów do rankingu. Przede wszystkim punktów, bo po tej porażce to boli najbardziej. I jeszcze będzie boleć, bo odbije się na rankingu polskich klubów, które przez takie mecze nie są później rozstawione w europejskich pucharach i zaczynają grę od pierwszych rund eliminacji.

Najlepszym sposobem, by nie odpadać z pucharów na początku lipca, jest wypracowanie sobie współczynnika pozwalającego nie grać na początku lipca. Droga do tego daleka. By ją pokonać, trzeba jednak zacząć od tego, by w tych pierwszych rundach wygrywać każdy mecz. I tym samym ciułać punkty do rankingu, by w kolejnych sezonach w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji nie trafiać na takie drużyny jak choćby Broendby, z którym teraz zagra Pogoń 21 lipca w Szczecinie i tydzień później w Kopenhadze.