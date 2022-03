Jest klub, który zawstydza Legię Warszawa. Dziewiąta kara od UEFA w tym sezonie

Feyenoord Rotterdam został ukarany grzywną w wysokości 79 375 euro za zachowanie kibiców podczas meczów z Partizanem Belgrad i Spartą Praga w Lidze Konferencji Europy. To oznacza, że łączna kara nałożona na nich przez UEFA w tym sezonie wzrosła do ponad 405 tys. euro. Jest to dwukrotnie wyższa kwota od tej, którą ma do zapłacenia Legia Warszawa.

3 Fot. Peter Dejong / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl