Skandal w ostatnim meczu eliminacji. Grozi im nawet wyrzucenie z mundialu

Iran to jedna z tych reprezentacji, która bez większego problemu awansowała na mistrzostwa świata w Katarze. W swojej grupie wyprzedzili Japonię oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Irańska działaczka: "To hipokryzja, że FIFA nas ignoruje"

Chociaż wydaje się, że po pokonaniu w ostatnim meczu Libanu 2:0 Irańczycy mogą już spokojnie przygotowywać się na mundial, to w praktyce jest inaczej. Oficjalnie awansowali, ale obserwatorzy dopatrzyli się możliwości dyskwalifikacji tej reprezentacji. Wszystko to pokłosie zamieszek wywołanych niewpuszczeniem kobiet na mecz.

Sytuacja była o tyle skandaliczna, że panie zakupiły bilety na ostatnie spotkanie fazy grupowej. Doszło do protestów. Według mediów mowa jest nawet o grupie 2 tysięcy fanek, które domagały się wpuszczenia na mecz. Brytyjski "Daily Mail" przytacza, że kobiety zostały potraktowane gazem łzawiącym. W sieci pojawiło się nagranie, jak jeden z mężczyzn wydmuchuje dym papierosowy do oczu jednej z protestujących, aby jej ulżyć.

W wyniku kontrowersji prezydent Iranu Ebrahim Raisi nakazał ministerstwu spraw wewnętrznych przyjrzeć się zajściu. - Jako irańska kobieta wzywam FIFA do dyskwalifikacji Republiki Islamskiej, ponieważ nam, kobietom z Iranu, zakazywano wstępu na stadion przez 42 lata. Gdyby niektóre kraje zachodnie zabroniły kobietom wchodzenia na stadiony, co byście zrobili? Czym więc różnią się kobiety z zachodu od nas? To hipokryzja, że FIFA nas ignoruje i nie podejmuje zdecydowanych działań przeciwko reżimowi apartheidu płci - ostro skomentowała Masih Alinejad, irańska działaczka.

Włosi stwierdzili, że takie postępowanie irańskich władz daje możliwość FIFA na wyrzucenie drużyny Dragana Skocicia z finałów mistrzostw świata w Katarze. "Sky Sport Italia" donosi, że wniosek w sprawie ukarania irańskiej federacji został już złożony do FIFA. Mówi się, że tym razem konsekwencje mają być poważne, bo nie jest to pierwszy przypadek, kiedy Iran łamie prawa kobiet. We Włoszech nie wierzą jednak, że światowa federacja sięgnie po najwyższy wymiar kary w postaci usunięcia reprezentacji Iranu z mundialu.

Włochom bardzo zależałoby jednak na tym, aby Irańczycy zostali zdyskwalifikowani. Jak czytamy na łamach "Sportitalia", to miałoby dać szansę na awans właśnie zespołowi mistrzów Europy. Taki scenariusz jest jednak mało realny. Podopieczni Roberto Manciniego odpadli już w półfinale europejskich baraży w meczu z Macedonią Północną.