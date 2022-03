Rosyjski dziennikarz atakuje Polaków po awansie na MŚ. "Jesteście podłymi zwierzętami"

To był piękny wieczór na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Reprezentacja Polski w końcu pokazała charakter i pokonała Szwedów 2:0 w finale baraży o awans na mistrzostwa świata w Katarze. Dzięki temu Polacy zagrają na mundialu po raz dziewiąty w historii.

Rosjanie nie mogą się pogodzić z awansem Polaków na mundial. Skandaliczne słowa

Wtorkowemu spotkaniu towarzyszyło sporo emocji, co było widać na trybunach. Kibice wypełnili trybuny do ostatniego miejsca i stworzyli niezwykłą atmosferę. Zgodnie z przewidywaniami nie zabrakło także nawiązań do wstrząsających wydarzeń za naszą wschodnią granicą. Polscy fani wyrazili swoją dezaprobatę dla wojny w Ukrainie, wykrzykując wulgarne hasła skierowane m.in. do Władimira Putina.

Takie zachowanie polskich kibiców bardzo nie spodobało się w Rosji, więc było szeroko komentowane w tamtejszych mediach. To jednak nie wszystko. W rosyjskiej telewizji pojawił się także m.in. materiał sugerujący, że Grzegorz Krychowiak "oszukał" sędziego w sytuacji z rzutem karnym. Na dodatek jeden z dziennikarzy Match TV Anton Anisimow w bardzo ostrych słowach zaatakował Polaków i życzył im porażki na mundialu.

- Chciałbym powiedzieć coś w imieniu nie stacji, a swoim własnym. Reprezentacji Polski, w tym Robertowi Lewandowskiemu życzę porażki na mundialu - stwierdził Anisimow. - Jesteście podłymi stworzeniami - dodał ironicznie życząc nam "powodzenia". Słowa Anisimowa były cytowane przez wszystkie najważniejsze rosyjskie portale sportowe m.in. Sports.ru.

Przypomnijmy, że to właśnie z Rosjanami miała się zmierzyć reprezentacja Polski w pierwszym meczu barażowym o awans na mistrzostwa świata w Katarze. Jednak po inwazji na Ukrainę reprezentacja Rosji została ukarana walkowerem, co dało Polakom bezpośredni awans do finału.