Real chce kolejnego piłkarza Bayernu. To byłby wielki hit. Alaba już działa

Bayern Monachium skupia się w ostatnich miesiącach na przedłużaniu kontraktów z najważniejszymi zawodnikami. Wśród nich znaleźli się Joshua Kimmich, Leon Goretzka oraz Kingsley Coman. Na liście pozostaje nadal Manuel Neuer, Thomas Muller oraz Robert Lewandowski, których umowy wygasają z końcem czerwca 2023 roku. Taki sam termin obowiązywania kontraktu dotyczy Serge Gnarby'ego. Jednak jak na razie ani zespół ani zawodnik nie mogą dojść do porozumienia. Główną kością niezgody są kwestie finansowe. 26-latek zażyczył znacznej podwyżki, na co nie chcą przystać Bawarczycy. Nie wykluczone, że Bayern Monachium zdecyduje się sprzedać Gnabry’ego już latem tego roku, by uniknąć potencjalnej straty piłkarza na zasadzie wolnego transferu. Obecna wartość 26-latka wynosi 70 milionów euro.

Gnabry w Realu Madryt? Piłkarz ma swojego sojusznika w ekipie Carlo Ancelottiego

Jak donosi "Sport Bild" 26-latkiem zainteresowanych jest wiele europejskich klubów. Szczególnie postępom transferowym skrzydłowego przygląda się Real Madryt. Choć Gnabry przyznaje, że jego celem jest pozostanie w Bayernie Monachium, to już doszło do pierwszego spotkania pomiędzy agentem 26-latka a drużyną z Madrytu. Jednak, jak na razie, nie złożono żadnej oficjalnej oferty.

Co więcej, według niemieckich mediów zwolennikiem takiego transferu jest były kolega zespołowy Serge, David Alaba. Piłkarz Realu Madryt ma ponoć przekonywać 26-latka do zmiany barw i przystąpienia do drużyny Carlo Ancelottiego.

Gnabry. Spadek formy skrzydłowego

Serge Gnabry występuje w barwach Bayernu Monachium od lipca 2017 roku. W ostatnim czasie obserwujemy jednak spadek formy 26-latka. Skrzydłowy Bayernu Monachium w 2022 roku zdobył tylko dwie bramki i zaliczył dwie asysty. Powodem gorszej dyspozycji Gnabry'ego ma być właśnie zamieszanie związane z kontraktem. W całym sezonie 26-latek wziął udział w 36 spotkań, w których zdobył trzynaście bramek i zaliczył dziewięć asyst.