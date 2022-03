David Beckham błyskawidznie odpowiedział na apel ws. Ukrainy. Wielki gest

Trwa już trzynasty dzień rosyjskiej agresji w Ukrainie. Każda kolejna doba tej wojny to kolejne niewinne ofiary i cierpienie ludności cywilnej. Do Polski przedostają się uchodźcy, którzy uciekają przed okrucieństwem rosyjskiego wojska, ale nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić. Mężczyźni musieli zostać, aby bronić swojej ojczyzny.

Beckham: Czuję się bezradny

Tragiczna sytuacja w Ukrainie i ogromny kryzys uchodźczy, sprawia, że międzynarodowe organizacje charytatywne mają bardzo dużo pracy. W związku z tym często zwracają się do znanych postaci ze świata sportu i show-biznesu o pomoc finansową. W ostatnich dniach taki apel wystosowały m.in. do Davida Beckhama i jego rodziny.

Były piłkarz nie wahał się zbyt długo i w ekspresowym tempie odpowiedział na apel m.in. UNICEF-u. - Obserwowałem sytuację w Ukrainie z przerażeniem i niedowierzaniem. Matki zmuszone do ucieczki, rozdzielone rodziny, dzieci wyciągnięte z łóżek w nocy. Mając w domu żonę i czwórkę dzieci, czuję się bezradny w obliczu scen rozpaczy napływających z Europy Wschodniej - przyznał Beckham, zapowiadając, że dofinansuje pomoc dla Ukrainy.

Beckham nie poinformował jednak jaką dokładnie kwotę jego rodzina przekaże na zbiórki dla Ukrainy, ale ujawnił ją za to dziennik "Daily Mirror". Według brytyjskich dziennikarzy rodzina byłego piłkarza wspomoże organizacje charytatywne kwotą w wysokości miliona funtów. - David i Victoria przekazali darowiznę w imieniu swojej rodziny i rozpoczęli zbiórkę. Sceny na Ukrainie były bolesne i byli zdeterminowani, aby pomóc - czytamy na łamach tabloidu.