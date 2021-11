Cristiano Ronaldo grzmi przed galą Złotej Piłki: "France Football" kłamie

Pedro Sepulveda, dziennikarz portugalskiego portalu SiC Noticias jako pierwszy poinformował, że Cristiano Ronaldo nie pojawi się na gali Złotej Piłki, która odbędzie się w paryskim Theatre du Chatelet. Nie był jednak znany powód absencji Portugalczyka. "FourFourTwo" spekulowało, że mogło mieć to wpływ z ogłoszeniem Ralfa Rangnicka w roli tymczasowego szkoleniowca Manchesteru United. "Być może uznał, że trening jest ważniejszy" - mogliśmy przeczytać.

Cristiano Ronaldo odpowiada Pascalowi Ferre ws. nieobecności i tematu Messiego. "Promuje się moim nazwiskiem"

Pascal Ferre, redaktor naczelny "France Football" zdradził w rozmowie z "New York Times", że Cristiano Ronaldo nie powiedział ostatniego słowa ws. Złotej Piłki i zawodnik Manchesteru United chce zakończyć karierę z większą liczbą tych trofeów od Argentyńczyka. Ronaldo odpowiedział dziennikarzowi przez Instagrama. "Dzisiejsza sytuacja w pełni wyjaśnia, dlaczego Pascal Ferre powiedział w zeszłym tygodniu, że moją jedyną ambicją jest zakończenie kariery z większą ilością Złotych Piłek od Lionela Messiego" - rozpoczął.

"On skłamał i użył mojego nazwiska do promocji siebie oraz publikacji, dla której pracuje. To jest niedopuszczalne, że osoba odpowiedzialna za przyznanie tak prestiżowej nagrody może kłamać w ten sposób, z brakiem szacunku dla kogoś, kto zawsze szanował France Football oraz Złotą Piłkę. Dziś znów skłamał, uzasadniając moją nieobecność na gali kwarantanną, która nie ma miejsca. Chce pogratulować tym, którzy wygrywają w ramach sportowej rywalizacji i fair play. To kierowało moją karierą od początku, nigdy nie jestem przeciwko nikomu" - dodał Ronaldo.

"Zawsze rywalizuję dla siebie i klubów, które reprezentuję i wygrywam dla siebie oraz dla tych, którzy mnie kochają. Z nikim nie walczę. Największą ambicją jest zdobycie krajowych oraz międzynarodowych trofeów dla klubów i dla reprezentacji Portugalii. Chcę być dobrym przykładem dla wszystkich, którzy są lub chcą być zawodowym piłkarzami. Chcę pozostawić moje nazwisko wypisane złotymi literami w historii futbolu. Skupiam się na kolejnym meczu United i na tym, co razem z kolegami oraz fanami możemy osiągnąć. A reszta? To tylko reszta" - zakończył Portugalczyk.

Cristiano Ronaldo zdobywał Złotą Piłkę pięciokrotnie, konkretniej w latach 2008, 2013, 2014, 2016 oraz 2017. Reprezentant Portugalii na pewno znajdzie się w czołowej dziesiątce plebiscytu.