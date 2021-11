Ronaldo nie przyjechał na galę Złotej Piłki. "Trening jest ważniejszy"

Nieobecność Cristiano Ronaldo budzi wiele emocji, bo nie wiadomo, dlaczego Portugalczyk zdecydował się na ten ruch. Zagraniczne media spekulują jedynie, że może to być związane ogłoszeniem transferu Ralfa Rangnicka, czyli nowego trenera Manchesteru United, który zastąpił na tym stanowisku Ole Gunnara Solskjaera. "Być może uznał, że trening jest ważniejszy" - pisze portal FouFourTwo.

REKLAMA

Zobacz wideo "Piramidalna bzdura. Dywersja". Ostro o zachowaniu Sousy i Lewandowskiego

Cristiano Ronaldo nieobecny na gali Złotej Piłki. Powód nieznany

Nie ma co ukrywać, że Cristiano Ronaldo nie był głównym kandydatem do sięgnięcia po Złotą Piłkę w 2021 roku. Portugalczyk w przeszłości sięgał to trofeum aż pięciokrotnie. Więcej razy od 36-latka robił to wyłącznie Leo Messi (6 razy). Okazuje się, że Argentyńczyk może odskoczyć Ronaldo jeszcze bardziej, bo to m.in. jego nazwisko jest najczęściej wymieniane w tym roku.

Cristiano Ronaldo nie powiedział jednak jeszcze ostatniego słowa. Kilka dni temu informacje na ten temat zdradził Pascal Ferre. - Jedyną ambicją Ronaldo jest zakończyć karierę, mając więcej Złotych Piłek niż Messi. Wiem, bo sam mi to powiedział - zdradził redaktor naczelny "France Football" w rozmowie z "New York Times".

Więcej treści sportowych znajdziesz na Gazeta.pl

Lewandowski i Messi mają za sobą udany rok. Polak głównie pod względem indywidualnym: pobił historyczny rekord Gerda Muellera, wygrał Bundesligę, Klubowe Mistrzostwa Świata czy Superpuchar Niemiec. Argentyńczyk natomiast sięgnął z FC Barceloną po Puchar Hiszpanii, a także wygrał z drużyną narodową, po raz pierwszy od 28 lat, Copa America, został najlepszym piłkarzem turnieju i królem strzelców.

Spektakl na 100 mln widzów. Cały piłkarski świat patrzy na Polaka

Kto wygra Złotą Piłkę? Dowiemy się w poniedziałkowy wieczór. Gala odbędzie się o godz. 20:30. Relacja na żywo będzie prowadzona na portalu Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.