Niebywałe! Klub Premier League wylatuje z Ligi Europy. UEFA podjęła decyzję

Crystal Palace zakończyło zeszły sezon na 12. miejscu z dorobkiem 53 punktów. Drużyna świetnie się jednak spisała w Pucharze Anglii, który sensacyjnie zakończył się jej zwycięstwem. Dzięki temu zagwarantowała sobie udział w przyszłorocznej edycji Ligi Europy.

Crystal Palace zdegradowane do Ligi Konferencji. UEFA zadecydowała

W piątek gruchnęły jednak wieści o tym, że Crystal Palace zostało zdegradowane do Ligi Konferencji. Taką decyzję podjęła UEFA. Powodem tego jest naruszenie zasady współwłasności, która głosi, że kluby grające w tych samych europejskich rozgrywkach nie mogą mieć tego samego właściciela.

Największym udziałowcem Crystal Palace jest John Textor, czyli właściciel Olympique'u Lyon. Francuski klub zmagała się z problemami finansowymi, przez które został zdegradowany do Ligue 2, a także groziło mu wyrzucenie z europejskich pucharów. I jeśli tak by się stało, to Crystal Palace mogłoby wziąć udział w Lidze Europy. Ostatecznie Lyon zdołał się jednak uratować przed spadkiem dzięki apelacji i zagra w Lidze Europy.

"Przeprowadzono ocenę dokumentacji złożonej przez Lyon i Crystal Palace i stwierdzono, że ??na dzień 1 marca 2025 r. kluby naruszyły kryteria własności klubów przewidziane w art. 5.01 regulaminu rozgrywek klubowych UEFA" - czytamy w komunikacie UEFA.

Textor niedawno zawarł umowę o sprzedaży swoich akcji w Crystal Palace amerykańskiemu miliarderowi Woody'emu Johnsonowi, ale transakcja nie została sfinalizowana i UEFA uznała ją za spóźnioną. Anglicy zostali zdegradowani, a nie Francuzi, ponieważ ekipa z Ligue 1 zajęła wyższe miejsce w tabeli (6.). Działacze Crystal Palace mają możliwość złożenia apelacji w tej sprawie do Sportowego Sądu Arbitrażowego, ale nie wiadomo, czy z niej skorzystają. Zdaniem mediów CAS zgodził się na przyspieszone postępowanie.

Przynajmniej na razie miejsce Crystal Palace w Lidze Europy zajmie Nottingham Forest.