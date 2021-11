Lewandowski czy Messi? Gdzie i o której obejrzeć galę Złotej Piłki? [TRANSMISJA TV]

Robert Lewandowski jest jednym z głównych kandydatów do zdobycia Złotej Piłki w 2021 roku. Napastnik Bayernu Monachium rywalizuje głównie z Leo Messim, który od lata tego roku występuje w Paris Saint-Germain. Świat wydaje się być podzielony i niezdecydowany w kwestii ostatecznego zwycięzcy plebiscytu. Za Robertem Lewandowskim jest m.in Oliver Kahn, Owen Hargreaves czy Luis Suarez Miramontes.

Złota Piłka 2021. Robert Lewandowski na pewno wróci do Monachium z jedną nagrodą

W poniedziałkowe popołudnie redakcja "France Football" sukcesywnie publikuje kolejne miejsca w rankingu Złotej Piłki i w pełni znana jest już trzecia dziesiątka. Organizatorzy poinformowali też o przyznaniu dwóch nowych nagród - dla najlepszego klubu oraz najlepszego strzelca roku. To oznacza, że co najmniej jedno trofeum do Monachium zabierze Robert Lewandowski, który zdobył 64 bramki w 54 meczach w tym roku kalendarzowym.

Dziennikarze "Bilda" poinformowali w piątek 27 listopada, że Robert Lewandowski na pewno znajdzie się na podium klasyfikacji Złotej Piłki. Tym samym zawodnik Bayernu Monachium wyrówna osiągnięcie Kazimierza Deyny z 1974 roku oraz Zbigniewa Bońka z 1982 roku. Deyna wówczas przegrał z Johanem Cruyffem oraz Franzem Beckenbauerem, a Boniek - z Paolo Rossim oraz Alainem Giresse.

Złota Piłka 2021. Gdzie i kiedy oglądać galę? Transmisja TV, stream online

Gala Złotej Piłki rozpocznie się w poniedziałek 29 listopada o godzinie 20:30 w paryskim Theatre du Chatelet. Transmisja z gali będzie dostępna do obejrzenia w TVP Sport, na stronie internetowej sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP. Relację na żywo można śledzić na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej.