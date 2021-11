Bayern nie ma wątpliwości. "Dlatego Lewandowski zasłużył na Złotą Piłkę" [WIDEO]

W tym zapewne nie ma przypadku. Bayern Monachium przypomniał wszystkim, co w ciągu minionego roku osiągnął Robert Lewandowski. Klub Polaka opublikował ponad trzyminutowe nagranie, które jest zbitką jego klubowych goli, asyst, fenomenalnych zagrań oraz trofeów, po które sięgnął. "Napastnik kompletny, gracz zespołowy, uzdolniony, specjalista od karnych, pogromca rekordów, najlepszy strzelec" - napisano o 33-latku.

Robert Lewandowski jednym z głównych kandydatów. Polak i tak wróci z nagrodą?

Zapewne nie bez powodu do nagrania wykorzystano także odcienie czerni i barwy złota, które symbolizują poniedziałkową galę Złotej Piłki. Robert Lewandowski jest jednym z głównych kandydatów do wygrania prestiżowego trofeum, choć część źródeł informuje, że to Leo Messi otrzyma nagrodę za 2021 rok. Wszystko wskazuje jednak na to, że Polak i tak wróci z Paryża z nagrodą.

Ze Złotą Piłką nie mogą się równać nawet Oskary. "Jeszcze nie popełniłem błędu"

"France Football" oficjalnie poinformowało o dwóch nowych kategoriach, które pojawią się na tegorocznej gali. Nieoficjalnie wiadomo, że będą to nagrody dla najlepszego klubu tego roku oraz dla najlepszego strzelca [WIĘCEJ TUTAJ>>>]. W tej kategorii Lewandowski nie ma sobie równych. Obecnie ma on 64 gole na swoim koncie.

Gala Złotej Piłki odbędzie się w poniedziałek, 29 listopada o godz. 20:30. Jeżeli Lewandowski wygra plebiscyt, będzie pierwszym Polakiem w historii, który sięgnął po trofeum. 33-latek ma również szanse być trzecim reprezentantem naszego kraju, który znajdzie się w pierwszej trójce klasyfikacji. W przeszłości miejsca w TOP3 zajęli tylko Kazimierz Deyna i Zbigniew Boniek.