Zwycięzcy Złotej Piłki. Dlaczego Pele i Maradona nigdy nie dostali tej nagrody?

Robert Lewandowski i obecny zawodnik PSG są przez wielu wskazywani jako główni kandydaci do zdobycia tegorocznej nagrody. Z praktycznego punktu widzenia więcej szans można przypisywać Polakowi, jednak dopóki nie zostanie ogłoszony ostateczny werdykt trudno przewidzieć, kto ostatecznie zwycięży.

REKLAMA

Zobacz wideo Domenech o Lewandowskim: Powinien mieć szanse na Złotą Piłkę

Gala Złotej Piłki. Gdzie i o której godzinie oglądać? [TRANSMISJA]

Dominacja Leo Messiego i Cristiano Ronaldo

Niemal nieprzerwanie od 13 lat prym wśród zdobywców Złotej Piłki wiodło dwóch zawodników - Leo Messi i Cristiano Ronaldo. Wszystko zaczęło się w 2008 roku, kiedy po nagrodę sięgnął występujący wówczas w Manchesterze United Portugalczyk. Kolejne cztery lata należały jednak do Argentyńczyka, który czterokrotnie z rzędu był laureatem Złotej Piłki.

Od 2013 roku Cristiano Ronaldo zaczął gonić ówczesnego gwiazdora FC Barcelony. Już jako gracz Realu Madryt sięgał po to wyróżnienie w 2013, 2014, 2016 i 2017 roku. Messi zdobył nagrodę w 2015 roku. Po plebiscycie w 2017 roku obaj zawodnicy mieli na swoim koncie po pięć nagród.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Triumf Modricia i przerwa w plebiscycie

W 2018 roku doszło do sytuacji, której piłkarski świat nie widział od 10 lat - po Złotą Piłkę sięgnął ktoś spoza genialnej dwójki. Wyróżniony został wówczas Luka Modrić, który zachwycał grą w Realu Madryt, a wraz z reprezentacją Chorwacji sięgnął po wicemistrzostwo świata.

W ostatnim jak dotąd plebiscycie ponownie triumfował Leo Messi, który wysunął się na prowadzenie w umownym wyścigu prowadzonym z Cristiano Ronaldo. W 2020 roku nie przyznawano Złotej Piłki za sprawą wybuchu pandemii koronawirusa, która według organizatorów bardzo mocno wpłynęłaby na sprawiedliwość wyników.

Na liście zwycięzców plebiscytu są zawodnicy z 20 krajów. Najwięcej razy triumfowali Holendrzy (7 razy, ale trzech zawodników), Portugalczycy (7, 3) i Niemcy (7, 5). Do 1995 r. w plebiscycie głosowano tylko dla Europejczyków. Najlepsi piłkarze w historii piłki nożnej - Pele i Maradona nie mieli więc szansy, by dostać to trofeum.

Eksperci we francuskiej tv typowali zwycięzcę Złotej Piłki. Obraniak ma zdanie odrębne

Klasyfikacja zwycięzców Złotej Piłki: