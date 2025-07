Trener Williams ogłasza ws. Świątek. Wieszczy coś wielkiego

Tenisowy świat powoli wychodzi z szoku, w jakim znalazł się po triumfie Igi Świątek w Wimbledonie. Polka wreszcie podbiła nieprzyjazną dla niej wcześniej londyńską trawę i to chyba w ostatnim sezonie, w którym byśmy się tego spodziewali. Co więcej, w całym turnieju przegrała tylko jednego seta, zaś półfinał oraz finał to stracone tylko dwa gemy, co jest absolutnym rekordem jeśli chodzi o te dwie fazy razem wzięte.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek przeszła do historii Wimbledonu! "Gwiazda na skalę wszechświata"

Świątek pokazała swoją wielką siłę. Legendarny trener nie ma wątpliwości

Pod adresem Igi posypały się komplementy. Zresztą dzieje się tak do teraz, Polkę pochwalić potrafił nawet wielokrotnie krytykujący ją po wpadce dopingowej Nick Kyrgios. Duże wrażenie zrobiła też na trenerskiej legendzie tenisa Ricku Maccim. Amerykanin, który w przeszłości odgrywał ważną rolę w sukcesach m.in. Venus i Sereny Williams czy Jennifer Capriati. Macci wcześniej nieraz wypowiadał się o Idze z dużym szacunkiem i nie inaczej było po takim triumfie. Jego zdaniem to, co zrobiła Świątek, jest ostatecznym dowodem na jej wielką siłę mentalną.

- Ja najpierw patrzę na jej siłę mentalną. To, co Iga osiągnęła na nawierzchni, która wcześniej nie była jej przyjaciółką oraz sposób, w jaki wywróciła scenariusz do góry nogami i znalazła w sobie niezwykłą pewność siebie, pokazuje unikatową klasę prawdziwej mistrzyni - napisał Macci na portalu X. Stwierdził także, że jej powrót na fotel liderki rankingu WTA to tylko kwestia czasu.

Macci wróży Polce szybki powrót na szczyt

- Iga była już w przeszłości numerem jeden przez 125 tygodni. Ma już na koncie 23 tytuły WTA, z czego w tylnej kieszeni ma sześć triumfów wielkoszlemowych. Wszystko to w wieku 24 lat. Numer jeden w rankingu już wkrótce znów będzie własnością polskiej rakiety - ocenił Amerykanin.