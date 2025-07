Nie do wiary, co FIFA zrobiła z pucharem dla Chelsea. To nie żart!

Z nami pierwsza edycja Klubowych Mistrzostw Świata w nowym formacie. Zakończyła się ona wielkim triumfem Chelsea, która w finale rozbiła PSG aż 3:0. W dużej mierze za sprawą Cole'a Palmera, który strzelił dwa gole i zaliczył asystę. Angielski ofensywny pomocnik został także wybrany najlepszym graczem całego turnieju.

Niewiarygodne, co zrobił Infantino. Oto co podarował Trumpowi

Londyńskiej ekipie medale oraz puchar obok prezydenta FIFA Gianniego Infantino wręczał Donald Trump, albowiem turniej rozgrywany był w Stanach Zjednoczonych. Prezydent USA znalazł się na ustach wszystkich, gdyż w momencie przekazania trofeum Reece'owi Jamesowi, kapitanowi Chelsea, nie odsunął się ze sceny, a stał wraz ze zwycięską drużyną. Angielska prasa opisała to zdarzenie jako groteskowe. "Nawet Trump nie zakłócił świętowania Chelsea" - czytamy.

Okazuje się, że to nie jedyna historia z Donaldem Trumpem w roli głównej. Brytyjski "The Standard" opisuje, że Chelsea otrzymała i wzniosła jedynie replikę pucharu za Klubowe Mistrzostwa Świata, albowiem oryginał znajduje się w Gabinecie Owalnym Donalda Trumpa! I zostanie on tam na stałe. To prezent dla prezydenta USA od prezydenta FIFA Gianniego Infantino. Trump ujawnił, że otrzymał trofeum podczas marcowej wizyty Infantino w Białym Domu.

W rozmowie z telewizją DAZN ujawnił to sam Trump. - Zapytał: "Czy mógłbyś przechować to trofeum przez chwilę?". Umieściliśmy je w Gabinecie Owalnym. Wtedy zapytałem: "Kiedy zamierzacie odebrać trofeum?" On na to: "Nigdy go nie odbierzemy. Możesz go mieć na zawsze w Gabinecie Owalnym. Zrobimy nowy." I rzeczywiście zrobili nowy. To było dość ekscytujące. Jest teraz w Gabinecie Owalnym - powiedział prezydent USA.